В среду, 26 апреля, в ГУР МО призвали россиян не вылезать из дома на 9 мая и обходить десятой дорогой военные объекты и колонны техники. Отметим, что соответствующее заявление озвучил представитель структуры Андрей Юсов в комментарии журналистам.

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Разведка знает, о чем говорит

Как отметил спикер, Украина и военная разведка владеют всей информацией о всех мероприятиях оккупантов, которые они себе запланировать на 9 мая. В частности, речь идет о "мерах безопасности" и даже маршрутах передвижения охраны главных чиновников-преступников России.

Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, не связанным с военными преступниками и агрессией России против Украины, стоит все дни, как собственно, и все грядущие, избегать присутствия и пребывания рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой России против Украины,

– заявил Юсов.

Вместе с тем он в очередной раз подчеркнул, что все оккупанты, причастные к преступлениям в Украине, будут привлечены к ответственности. По его словам, наше государство, очевидно, будет делать все для того, чтобы провести масштабную деоккупацию территорий и вернуться к границам 1991 года. Собственно, уже нет сомнений в том, что это скоро произойдет.

Чего следует бояться россиянам