Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, у украинских военных хватит механизмов для выполнения такой задачи.
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Военную технику России нужно уничтожить
Свитан отметил, что целью ударов может быть военная техника во время парада до 9 мая на Красной площади в Москве. Это легитимные военные цели, которые нужно уничтожить, где бы они ни находились.
Думаю, у нас хватит механизмов для выполнения такой задачи. Целью станут военные объекты, если они выйдут на Красную площадь. Это машины, военная техника, которая еще за две недели будет собираться, двигаться, тренироваться,
– предположил он.
Полковник ВСУ считает, что, несмотря на отмену парадов в определенных регионах, в Москве они точно попытаются устроить "победобесие". Кремль хочет показать хоть что-нибудь своему народу.
Как заметил военный эксперт, россияне отменили абсолютно все празднования к 1 мая, когда россияне отмечают День международной солидарности трудящихся.
"Понятно, что 1 мая отменили, потому что выходить на демонстрации с лозунгом "мир, труд, май" в России – это можно сразу в "кутузку" попасть. За это будто "светит" 10 – 15 лет. Вся эта толпа сразу попадет в полицию", – добавил Свитан.
Рассвет о парадах до 9 мая в России: смотрите видео
Россияне отменяют парады к 9 мая
- Россияне отменили парады к 9 мая в Курской и Белгородской областях. Глава Курской области Роман Старовой заявил, что парад отменили в целях безопасности. В то же время в России не уточняют, что именно грозит их парадам.
- Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что во временно оккупированном Крыму и Севастополе не будут проводить парады 1 и 9 мая. Впоследствии так называемый "губернатор" Севастополя это опроверг и отметил, что военный парад в городе проведут. Он добавил, что решение касается только Крыма. Севастополь Крыму административно не подчиняется.
- Кроме того, в Москве решили отменить традиционный парад к 1 мая этого года. Праздничные мероприятия не состоятся из-за "высокой" террористической угрозы.