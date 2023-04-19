Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, в українських військових вистачить механізмів для виконання такого завдання.

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Військову техніку Росії потрібно знищити

Світан зазначив, що ціллю ударів може бути військова техніка під час параду до 9 травня на Червоній площі у Москві. Це легітимні військові цілі, які потрібно знищити, де б вони не перебували.

Думаю, у нас вистачить механізмів для виконання такого завдання. Ціллю будуть військові об’єкти, якщо вони вийдуть на Червону площу. Це машини, військова техніка, яка ще за два тижні буде збиратись, рухатись, тренуватися,

– припустив він.

Полковник ЗСУ вважає, що попри скасування парадів у певних регіонах, у Москві вони точно спробують влаштувати "побєдобєсіє". Кремль хоче показати хоч щось своєму народу.

Як зауважив військовий експерт, росіяни скасували абсолютно усі святкування до 1 травня, коли росіяни відзначають День міжнародної солідарності трудящих.

"Зрозуміло, що 1 травня скасували, бо виходити на демонстрації з лозунгом "мир, труд, май" у Росії – це можна одразу в "кутузку" потрапити. За це ніби "світить" 10 – 15 років. Весь цей натовп одразу потрапить в поліцію", – додав Світан.

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Росіяни скасовують паради до 9 травня