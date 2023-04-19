Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, в українських військових вистачить механізмів для виконання такого завдання.
Дивіться також Святкові салюти чи ППО: чому в Росії скасовують паради до 9 травня
Військову техніку Росії потрібно знищити
Світан зазначив, що ціллю ударів може бути військова техніка під час параду до 9 травня на Червоній площі у Москві. Це легітимні військові цілі, які потрібно знищити, де б вони не перебували.
Думаю, у нас вистачить механізмів для виконання такого завдання. Ціллю будуть військові об’єкти, якщо вони вийдуть на Червону площу. Це машини, військова техніка, яка ще за два тижні буде збиратись, рухатись, тренуватися,
– припустив він.
Полковник ЗСУ вважає, що попри скасування парадів у певних регіонах, у Москві вони точно спробують влаштувати "побєдобєсіє". Кремль хоче показати хоч щось своєму народу.
Як зауважив військовий експерт, росіяни скасували абсолютно усі святкування до 1 травня, коли росіяни відзначають День міжнародної солідарності трудящих.
"Зрозуміло, що 1 травня скасували, бо виходити на демонстрації з лозунгом "мир, труд, май" у Росії – це можна одразу в "кутузку" потрапити. За це ніби "світить" 10 – 15 років. Весь цей натовп одразу потрапить в поліцію", – додав Світан.
Світан про паради до 9 травня у Росії: дивіться відео
Росіяни скасовують паради до 9 травня
- Росіяни скасували паради до 9 травня в Курській та Бєлгородській областях. Глава Курської області Роман Старовой заявив, що парад скасували в цілях безпеки. Водночас у Росії не уточнюють, що саме загрожує їхнім парадам.
- Гауляйтер Сєргєй Аксьонов заявив, що у тимчасово окупованому Криму та Севастополі не будуть проводити паради 1 та 9 травня. Згодом так званий "губернатор" Севастополя це спростував і зазначив, що військовий парад у місті таки проведуть. Він додав, що рішення стосується лише Криму. Севастополь Криму адміністративно не підпорядковується.
- Крім того, у Москві вирішили скасувати традиційний парад з нагоди 1 травня цього року. Святкові заходи не відбудуться через "високу" терористичну загрозу.