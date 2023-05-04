В Брянске заявили, что парад провести "не могут". Причину местный губернатор не объяснил. Другие же заявляют о страхе или о "солидарности".
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Россия отменила парады в более чем 20 городах
Не менее чем в 21 городе российские власти отменили парады 9 мая,
– сообщило издание.
Также СМИ отметили, что в прошлом году в этих городах проводились парады. Известно, что "по соображениям безопасности" от парадов отказались в:
- Калуге;
- Рязани;
- Орле;
- Саратове;
- Гусево Калининградской области;
- Липецке;
- Ельце;
- Тюмени.
Иные причины придумали в Пскове и Великих Луках. Там местные власти заявили, что боятся не только за безопасность, но и за "морально-этические аспекты". Губернатор Михаил Ведерников заявил, что, мол, в регион на реабилитацию приезжают многие военные, которые звуки фейерверков "воспринимают совершенно по-другому". Он заявил, что якобы деньги с салютов отправят, чтобы "помочь" оккупантам на войне.
Российские города, в которых власти отменили парады на 9 мая
Кроме того, в разных городах нашли самые разные причины, чтобы не проводить парад. В частности:
- в Курске – "учитывая текущую ситуацию";
- Белгороде – "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центре города;
- в Краснодаре и Сочи – парад официально не отменили, однако объяснили, что военная техника будет только в Новороссийске;
- в Брянске – заявили, что "не могут". Причину своей несостоятельности губернатор Александр Богомаз не назвал.
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Оккупанты не будут проводить парадов в оккупированном Крыму
Так называемый российский "глава" полуострова Сергей Аксенов заявил, что решение отменить парады приняли в Керчи, Симферополе и Севастополе. Причиной назвали "мнение безопасности".
Кроме того, парады не будут проводить в далеких от фронта Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Там мэрия заявила, что хотят выразить "солидарность с другими регионами страны, где из соображений безопасности уже упразднили праздничные мероприятия".
Стоит отметить, что, например, от Нижневартовска до временно оккупированного Донецка около 3500 километров.
Следует отметить, что украинская разведка призвала россиян не идти на парады 9 мая и держаться подальше от военных объектов.