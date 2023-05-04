Увидев, как местное население заставили петь Катюшу, в сети просто засмеяли россиян. Некоторые комментаторы написали, что это событие – "ниже плинтуса, как всегда". 24 Канал собрал реакцию сети.
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Некоторые предположили, что жители этой африканской страны станут следующими, кого россияне приедут "спасать", или же, что скоро их придется мобилизовывать Пригожин.
" Бедное Конго", "Бедные конголейцы! Скоро Пригожин и их мобилизует на пушечное мясо. - комментировали украинцы.
Другие пользователи тоже не могли пройти мимо, вот еще несколько реакций:
"Дурдом отдыхает",
"Горсть придурков, погрязших в прошлом веке!",
"Видимо, не читали, что СССР уже нет",
"Весеннее обострение", "
Это просто ниже дна",
"Египетский оркестр отдохнул",
"Неужели москали и туда залезли?"
Почему акцию не проведут в России
- В Кремле убеждают, что якобы отменяют "Бессмертный полк" из соображений безопасности: из-за страха перед украинскими беспилотниками.
- Британия считает, что настоящей причиной является предостережение, чтобы не напоминать россиянам о страшных потерях России в Украине.