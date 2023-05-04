Побачивши, як місцеве населення змусили співати "Катюшу", у мережі просто засміяли росіян. Деякі коментатори написали, що ця подія – "нижче плінтуса, як завжди". 24 Канал зібрав реакцію мережі.

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Дехто ж припустив, що жителі цієї африканської країни стануть наступними, кого росіяни приїдуть "рятувати", або ж, що скоро їх прийде мобілізовувати Пригожин.

"Бідне Конго", "Бідні конголійці! Скоро Пригожин і їх мобілізує на гарматне м'ясо", – коментували українці.

Інші користувачі теж не могли пройти повз, ось ще кілька реакцій:

"Дурдом відпочиває",

"Жменя придурків, які загрузли в минулому столітті!",

"Мабуть, не читали, що СРСР вже немає",

"Весняне загострення", "

Це просто нижче дна",

"Єгіпєтський оркестр відпочив",

"Невже москалі і туди залізли?"

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