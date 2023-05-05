І вона буде все ширше й ширше. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Чи виступить Путін з промовою

Днями у Росії з'явилася карта скасування парадів до 9 травня. До неї увійшло вже 21 місто. Як підкреслює Шейтельман, список можна нескінченно читати з великим задоволенням: Псков, Великі Луки, Калуга, Брянськ, Рязань, Єлець, Липецьк, Саратов, Курськ, Орел, Ханти-Мансійськ, Сургут, Нижньовартовськ, Тюмень. Вони скасовані всюди, крім Москви, Санкт-Петербурга й, мабуть, Владивостока.

До слова, у Ханти-Мансійську, Сургуті й Нижньовартовську заявили, що парад скасовують "із солідарності з тими містами, які вже його скасували з міркувань безпеки".

Куди вже далі? Так, війна йде територією Росії. Найімовірніше, українські війська будуть заходити на територію Росії в ході операції зі звільнення Донбасу,

– стверджує політтехнолог.

На це вже отримали дозвіл від західних партнерів, про що нам заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він сказав, що українська армія має право заходити на територію Росії.

На думку політтехнолога, певний парад таки буде. І Владімір Путін там виступить, тому що Дмітрій Пєсков вже анонсував промову, скасовувати негоже. А ось який саме диктатор доповідатиме – фальшивий чи справжній – це питання залишається відкритим.

"Є один критерій. Якщо промова буде менше ніж 4 хвилин – це фальшивий Путін, якщо більше – справжній. Фальшивому Путіну не дозволяють говорити більше ніж 3,5 хвилини. А справжній доволі багатослівний. Я підозрюю, що все-таки буде фальшивий Путін", – пояснив Шейтельман.

Що може викликати революцію у Росії

На думку політтехнолога, у Росії має відбутися щось незвичайне. Це вже траплялося раніше. Згадаймо, як розвалився Радянський Союз. Він, можливо, ще десятиліття простояв, каже Шейтельман, попри те, що люди були невдоволені дефіцитом, дороговизною та іншим, якби не той путч, який влаштували декілька п'яних людей.

Наприклад, українська армія зайде в Бєлгородську область, побіжать якісь вагнерівці, які почнуть різати й гвалтувати когось в Орлі. Чоловіки звідти підуть гвалтувати когось у Калузі. Жителі Калуги побіжать гвалтувати когось у Москву. Такий ланцюг може початися,

– припускає політтехнолог.

Або ж ЗСУ остаточно знищать Кримський міст, продовжує він, і почнеться вал біженців через Керченську протоку. З цього може початися революція. "Зараз я жодних передумов не бачу. Крім того, що наша війна щось фізично викличе", – констатував Михайло Шейтельман.

Однак ми не володіємо достатньою кількістю даних. Всьому, що публікується у відкритих джерелах, вірити складно. "Про соціологію в Україні ми знаємо все, вона відкрита, є декілька достовірних агенцій. Ми все знаємо про Україну, а про Росію – нічого. Окремі прослуховування олігархів, а загальних відомостей ми не маємо", – резюмував політтехнолог.

Шейтельман про паради до 9 травня та революцію у Росії: дивіться відео

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