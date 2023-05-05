И она будет все шире и шире. Об этом 24 Канала сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Выступит ли Путин с речью

На днях у России появилась карта отмены парадов к 9 мая. В нее вошел уже 21 город. Как подчеркивает Шейтельман, список можно бесконечно читать с большим удовольствием: Псков, Великие Луки, Калуга, Брянск, Рязань, Елец, Липецк, Саратов, Курск, Орел, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Тюмень. Они отменены повсюду, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и, пожалуй, Владивостока.

К слову, в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске заявили, что парад отменяют "из солидарности с теми городами, которые уже его отменили из соображений безопасности".

Куда дальше? Да, война идет по территории России. Скорее всего, украинские войска будут заходить на территорию России в ходе операции по освобождению Донбасса,

– утверждает политтехнолог.

На это уже получили разрешение от западных партнеров, о чем заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он сказал, что украинская армия имеет право заходить на территорию России.

По мнению политтехнолога, определенный парад будет. И Владимир Путин там выступит, потому что Дмитрий Песков уже анонсировал речь, отменять недостойно. А вот какой именно диктатор будет докладывать – фальшивый или настоящий – этот вопрос остается открытым.

"Есть один критерий. Если речь будет меньше 4 минут – это фальшивый Путин, если больше – настоящий. Фальшивому Путину не позволяют говорить более 3,5 минуты. А настоящий достаточно многословен. Я подозреваю, что все-таки будет фальшивый Путин", – пояснил Шейтельман.

Что может вызвать революцию в России

По мнению политтехнолога, в России должно произойти что-нибудь необычное. Это уже случалось раньше. Вспомним, как развалился Советский Союз. Он, возможно, еще десятилетие простоял, говорит Шейтельман, несмотря на то, что люди были недовольны дефицитом, дороговизной и прочим, если бы не тот путч, который устроили несколько пьяных людей.

К примеру, украинская армия зайдет в Белгородскую область, побегут какие-то вагнеровцы, которые начнут резать и насиловать кого-то в Орле. Мужчины оттуда пойдут насиловать кого-нибудь в Калуге. Жители Калуги побегут насиловать кого-нибудь в Москву. Такая цепь может начаться,

– предполагает политтехнолог.

Или ВСУ окончательно уничтожат Крымский мост, продолжает он, и начнется вал беженцев через Керченский пролив. С этого может начаться революция. "Сейчас я никаких предпосылок не вижу. Кроме того, что наша война что-то вызовет физически", – констатировал Михаил Шейтельман.

Однако мы не обладаем достаточным количеством данных. Всему, что публикуется в открытых источниках, верить сложно. "О социологии в Украине мы знаем все, она открыта, есть несколько достоверных агентств. Мы все знаем об Украине, а о России – ничего. Отдельные прослушивания олигархов, а общих сведений у нас нет", – резюмировал политтехнолог.

Шейтельман о парадах до 9 мая и революции в России: смотрите видео

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