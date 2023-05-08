Ковалев признал, что украинские войска намного сильнее российских. Соответствующее видео обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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Олигарх заныл о провалах России в Украине

По словам Ковалева, когда Россия начинала полномасштабное вторжение, то была уверена, что победит. Однако позже во "второй армии мира" все пошло не по плану.

Олигарх вспомнил, как в начале вторжения россияне были уверены, что 2 – 3 недели и они "возьмут" Киев.

Началось хорошо, а потом пошло как-то не так, как предполагалось. Помните наше отступление, разгромленные колонны, шедшие без сопровождения, без разведки. Затем весь мир пришел на помощь Украине. Это вообще кто прогнозировал, анализировал, предполагал? И оказалось, что мы имеем дело не вот с тем слабым государством, каким оно было в 2014 году, когда мы Крым взяли без всякого выстрела,

– сказал Ковалев.

В то же время российский олигарх назвал Украину "высокоорганизованным государством", а Вооруженные Силы – "прекрасными и современными".

"Упаси господи Россия проиграет!" – ужасает Ковалев.

Россиянин возмутился и вспомнил, как Украина утопила крейсер "Москва". Также он заговорил о взрывах на Крымском мосту и над Кремлем.

Кроме этого, олигарх назвал так называемую "специальную военную операцию" настоящей "страшной войной", а российских дипломатов – "обо**аными щенками".

Против нас весь мир. 122 страны проголосовали за признание нас агрессором! Будущее – где оно? Какие проекты, какие планы? Досадно!

– добавил Ковалев.

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