Ковальов визнав, що українські війська набагато сильніші за російські. Відповідне відео оприлюднили в мережі, інформує 24 Канал.

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За словами Ковальова, коли Росія розпочинала повномасштабне вторгнення, то була впевнена, що переможе. Однак згодом у "другої армії світу" все пішло не за планом.

Олігарх згадав, як на початку вторгнення росіяни були впевнені, що 2 – 3 тижні і вони "візьмуть" Київ.

Почалося добре, а потім пішло якось не так, як передбачалося. Пам'ятайте наш відступ, розгромлені колони, які йшли без супроводу, без розвідки. Потім увесь світ прийшов на допомогу Україні. Це взагалі хтось прогнозував, аналізував, передбачав? І виявилося, що ми маємо справу не ось із тією слабкою державою, якою вона була у 2014 році, коли ми Крим взяли без жодного пострілу,

– сказав Ковальов.

Водночас російський олігарх назвав Україну "високоорганізованою державою", а Збройні Сили – "чудовими та сучасними".

"Упаси господи Росія програє!" – жахає Ковальов.

Росіянин обурився і згадав, як Україна потопила крейсер "Москва". Також він заговорив про вибухи на Кримському мосту та над Кремлем.

Окрім цього, олігарх назвав так звану "спеціальну військову операцію" справжньою "страшною війною", а російських дипломатів – "обіс*яними цуценятами".

Проти нас весь світ. 122 країни проголосували за визнання нас агресором!Майбутнє – де воно? Які проєкти, які плани? Прикро!

– додав Ковальов.

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