Про це 24 Каналу розповів Олександр Зеленько – колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Радянського Союзу. За його словами, навіть Євгєній Пригожин уже не бачить сенсу критикувати чи звертатись до Владіміра Путіна.

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"Путін – це порожнє місце"

Останнім часом засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин славиться своєю гострою критикою військово-політичного керівництва Росії, серед яких міністр оборони Сєргєй Шойгу та начальник російського Генштабу Валєрій Герасимов. Втім особисто Владіміру Путіну Пригожин не висуває жодних претензій.

А його (Путіна – 24 Канал) просто немає. Говорити ні про кого, порожнє місце. Можна говорити про те, що Герасимов робить щось правильно чи неправильно. Шойгу можна викликати на діалог, він може відповісти. А цього (Путіна – 24 Канал) – просто не бачимо, немає його. Трон порожній,

– підкреслив Олександр Зеленько.

Він додав, що абсолютною катастрофою є те, що в тоталітарній державі та абсолютній тиранії, в присутності царя піддані вирішують стосунки.

Стримувальним фактором, який поки не дає елітам скинути Путіна, є насамперед фінансове питання.

"Хто з російських олігархів візьме на себе повністю управління та утримання армії? Іншим моментом є те, хто буде посередником із Заходом? Хто буде виводити цих людей в костюмах до Макрона і Шольца? Ці фінансові та організаційні питання у них ще не з'ясовані", – зазначив ексспівробітник КДБ.

Як тільки ці проблеми будуть вирішені – Владіміра Путіна можуть не просто скинути з влади, а й ліквідувати. Крім того, на думку Зеленька, перемовини між російськими елітами почались після провалу російських військ у Херсоні.

Здача Херсону – це фактично провал війни, – підсумував Зеленько.

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