Про це 24 Каналу розповів Олександр Зеленько – колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Радянського Союзу. За його словами, навіть Євгєній Пригожин уже не бачить сенсу критикувати чи звертатись до Владіміра Путіна.
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"Путін – це порожнє місце"
Останнім часом засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин славиться своєю гострою критикою військово-політичного керівництва Росії, серед яких міністр оборони Сєргєй Шойгу та начальник російського Генштабу Валєрій Герасимов. Втім особисто Владіміру Путіну Пригожин не висуває жодних претензій.
А його (Путіна – 24 Канал) просто немає. Говорити ні про кого, порожнє місце. Можна говорити про те, що Герасимов робить щось правильно чи неправильно. Шойгу можна викликати на діалог, він може відповісти. А цього (Путіна – 24 Канал) – просто не бачимо, немає його. Трон порожній,
– підкреслив Олександр Зеленько.
Він додав, що абсолютною катастрофою є те, що в тоталітарній державі та абсолютній тиранії, в присутності царя піддані вирішують стосунки.
Стримувальним фактором, який поки не дає елітам скинути Путіна, є насамперед фінансове питання.
"Хто з російських олігархів візьме на себе повністю управління та утримання армії? Іншим моментом є те, хто буде посередником із Заходом? Хто буде виводити цих людей в костюмах до Макрона і Шольца? Ці фінансові та організаційні питання у них ще не з'ясовані", – зазначив ексспівробітник КДБ.
Як тільки ці проблеми будуть вирішені – Владіміра Путіна можуть не просто скинути з влади, а й ліквідувати. Крім того, на думку Зеленька, перемовини між російськими елітами почались після провалу російських військ у Херсоні.
Здача Херсону – це фактично провал війни, – підсумував Зеленько.
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Стан російських еліт пригнічений: що відбувається в Росії
- У виданні The Washington Post проаналізувати скандал між Пригожиним та Шойгу. Журналісти переконані, що у Кремлі навмисно дозволяли Пригожину критикувати чиновників. Таке рішення входить до стратегії Путіна – поділ політичної території та поля битви в Україні на окремі групи. Таким чином, це вберігає від того, аби жодна із них не стала занадто могутньою.
- Тим часом російська еліта не задоволена тим, що відбувається на полі бою. Так, олігарх Андрій Ковальов заявив, що війна в Україні є набагато складнішою, ніж на це розраховували у Кремлі. Він бідкається, що з таким сильним суперником Росія може і програти.
- Варто згадати й про чергову "злиту" у мережу розмову між російськими бізнесменами. Російський мільярдер Роман Троценко та бізнесмен Ніколай Матушевський скаржаться на кремлівську владу і звинувачують її у занепаді Росії. Передбачено, що самі бізнесмени називають аудіозапис фейковим.