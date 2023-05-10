Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник внешней разведки КГБ Советского Союза Александр Зеленько. По его мнению, пока еще это не происходит, потому что в России не произошло сращивания финансово-олигархических групп и политиков.

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Олигархи колеблются

Он отметил, что иногда украинцы пытаются сами себя обмануть, надеясь, что санкции нанесли России большой вред.

Открываем Forbes и смотрим: если в 2022 году миллиардеров в России было 88, то в этом году – 110. Если раньше их совокупный капитал составлял более 350 миллиардов, то сейчас – более 500 миллиардов,

– подчеркнул экс-агент КГБ.

Олигархи в России, по его словам, быстро растут, у них все очень хорошо и они сейчас сомневаются, оставлять ли бункерного деда и дальше еще немного грабить.

"Но это опасно, потому что если не поймать момент, то может выскочить какой-то условный Троцкий и тогда улетят все, как в 1917 году", – предположил Зеленько.

Также они могут начать кастинг на преемника Путина. Сейчас есть только две фигуры – Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров.

Но они оба еще диковаты. По ним еще не проведены консультации с Западом, кто из них более приемлем для западного мира. Также не согласовано, под какой политической программой кто-то из них может прийти к власти. У них нет партии,

– подчеркнул собеседник.

Подразумевается не политическая партия, добавил он, а спаянная военная организация. Такие есть у Пригожина и Кадырова, но они не готовы формально занять какую-нибудь государственную нишу.

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Идеальная ситуация, чтобы навсегда покончить с империей

"Представьте, если представители ЧВК "Вагнера" или кадыровцы займут все административные посты от главы райадминистрации до губернатора. Выглядит диковато. У них еще не готов аппарат. Подготовка продолжается, но вяло", – заметил экс-агент КГБ.

По его мнению, если бы можно было создать партии в России, разрушающие ее изнутри, и они бы рвали друг друга, создавая тотальную гражданскую войну по принципу "все против всех", – это было бы здорово.

"Западу это бы не понравилось, но для Украины это была бы идеальная ситуация навсегда покончить с Россией", – отметил Александр Зеленько.

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