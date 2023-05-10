Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник внешней разведки КГБ Советского Союза Александр Зеленько. По его мнению, пока еще это не происходит, потому что в России не произошло сращивания финансово-олигархических групп и политиков.
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Олигархи колеблются
Он отметил, что иногда украинцы пытаются сами себя обмануть, надеясь, что санкции нанесли России большой вред.
Открываем Forbes и смотрим: если в 2022 году миллиардеров в России было 88, то в этом году – 110. Если раньше их совокупный капитал составлял более 350 миллиардов, то сейчас – более 500 миллиардов,
– подчеркнул экс-агент КГБ.
Олигархи в России, по его словам, быстро растут, у них все очень хорошо и они сейчас сомневаются, оставлять ли бункерного деда и дальше еще немного грабить.
"Но это опасно, потому что если не поймать момент, то может выскочить какой-то условный Троцкий и тогда улетят все, как в 1917 году", – предположил Зеленько.
Также они могут начать кастинг на преемника Путина. Сейчас есть только две фигуры – Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров.
Но они оба еще диковаты. По ним еще не проведены консультации с Западом, кто из них более приемлем для западного мира. Также не согласовано, под какой политической программой кто-то из них может прийти к власти. У них нет партии,
– подчеркнул собеседник.
Подразумевается не политическая партия, добавил он, а спаянная военная организация. Такие есть у Пригожина и Кадырова, но они не готовы формально занять какую-нибудь государственную нишу.
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Идеальная ситуация, чтобы навсегда покончить с империей
"Представьте, если представители ЧВК "Вагнера" или кадыровцы займут все административные посты от главы райадминистрации до губернатора. Выглядит диковато. У них еще не готов аппарат. Подготовка продолжается, но вяло", – заметил экс-агент КГБ.
По его мнению, если бы можно было создать партии в России, разрушающие ее изнутри, и они бы рвали друг друга, создавая тотальную гражданскую войну по принципу "все против всех", – это было бы здорово.
"Западу это бы не понравилось, но для Украины это была бы идеальная ситуация навсегда покончить с Россией", – отметил Александр Зеленько.
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Что происходит в окружении Путина
- В России разворачивается жесткая внутренняя борьба в военном руководстве, пишет The Washington Post. Речь идет о конфликте Евгения Пригожина и минобороны России.
- Силовики якобы не хотели открыто выступать против Пригожина, пишет издание, ссылаясь на слитые секретные документы, и потому развернули публичную кампанию по его дискредитации.
- Журналисты считают, что в Кремле намеренно поощряли Пригожина критиковать чиновников. Это соответствовало стратегии Путина о разделе политического поля на отдельные ведущие борьбу группы. Конфликты не позволяют одной из групп стать слишком могущественной.
- Между тем Пригожин, кажется, вышел из-под контроля и теперь позволяет себе пренебрежительно относиться к своему покровителю. В очередном видеообращении он снова пожаловался на отсутствие снарядов и сказал, что "убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо".
- После этого он спрашивает: "Как жить России, если этот дедушка окажется законченным м*даком". Имен и фамилий Пригожин не назвал, но не трудно догадаться, какого дедушку он имел в виду.