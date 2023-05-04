Российская пропаганда нагнетает, что предотвратила нападение на Кремль, а самого Путина не было в здании в то время. Так или иначе, Кремль будет стремиться к какому-то публичному реваншу. 24 Канал проанализировал, что же пишут западные СМИ об инциденте в Кремле.

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Две основные гипотезы

The Washington Post сразу опровергает гипотезу о покушении на Путина. По данным издания, это может быть символическим "предупредительным ударом" Украины, или же кремлевской операцией "под фальшивым флагом".

На видео, распространенном в соцсетях и подтвержденном The Washington Post, видно, как два беспилотника направляются к Кремлю около 2:30 ночи по местному времени.

Первый дрон, похоже, попал в купол кремлевского Сената – здание внутри башни, в которой расположен офис Путина, что повлекло за собой извержение пламени. Второй дрон, похоже, взорвался над куполом Сената. Во время второго взрыва на крыше видны два человека.

Легкие и доступные коммерческие беспилотники, которые, очевидно, использовались при атаке, обычно имеют ограниченную дальность полета. А это позволяет предположить, что кто-то из Москвы или области запустил этот аппарат, считает высокопоставленный европейский чиновник по обороне.

Взрывной заряд на беспилотнике оказался небольшим, добавил представитель оборонного ведомства, и, вероятно, не мог повлечь значительных разрушений.

Хотя Сенатский дворец является официальной государственной резиденцией президента России, Путин в основном использует его для приемов и публичных мероприятий. Известно также, что диктатор проводит время в своей резиденции на озере Валдай, дворцовом лесном тайнике, расположенном между Москвой и Санкт-Петербургом, куда он ездит по секретной железной дороге.



Цели дронов в Кремле / фото с Maxar / Google Earth

Обратите внимание! Украина сразу и категорически отрицала свою причастность к так называемой "атаке". По словам президента Зеленского, Украина не нападает ни на Путина, ни на Москву, а защищает и отвоевывает свои земли. Кроме того, у нас нет даже оружия для этого.



В то же время Михаил Подоляк, советник главы ОП, допустил в заявлении для The New York Times, что Россия использует это заявление для запуска "широкомасштабной террористической провокации" против Украины в ближайшие дни.

Анализ CNN видеозаписи инцидента подтверждает заявление Кремля о том, что два беспилотника пролетели над Кремлем, но издание не нашло никаких доказательств причастности Украины к этому инциденту. CNN проанализировала видеозаписи, распространенные российским государственным каналом ТВЦ, из которых следует, что два беспилотника появились на разных направлениях в пределах нескольких минут, судя по времени, показанному на часах на Спасской башне, расположенной неподалеку.

Эту информацию, в частности, подтвердил и сенатор Марк Уорнер – глава комитета Сената США по вопросам разведки. Правда, он заметил, что анализ событий все еще продолжается.

Показательна и важна здесь реакция США. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Washington Post, что Вашингтон никак не может подтвердить информацию о нападении, добавив, что любые подобные сообщения из России следует воспринимать с "огромной долей скептицизма".

Высокопоставленный чиновник НАТО в комментарии изданию выразил сомнение, что удары беспилотников были украинской психологической операцией, направленной на то, чтобы взволновать Путина, но предостерег, что пока нет никаких доказательств того, что это именно так. По его мнению, это часть большой игры.

Несмотря на все, Украина снова и снова демонстрирует способность наносить удары по российской территории, заставляя задавать неудобные вопросы о состоянии российской противовоздушной обороны,

– заметил Сэмюэль Бендетт, военный аналитик исследовательской группы CNA.

Игра в догадки и теории заговоров

Кремлевский беспилотник вызвал бешеную игру в догадки и уже целый ряд конспирологических теорий, пишет Sky News.

Тот, кто запускал дрон в Кремль, знал, что делает. Траектория полета над российскими символами-иконами поражает – дрон летел над собором Василия Блаженного с характерным лукообразным куполом, затем через всю Красную площадь, над мавзолеем Ленина и стенами Кремля, и, наконец, врезается в одну из крыш за его пределами.

Москва использует инцидент для того, чтобы набросить еще больше обвинений в адрес Украины и раскритиковать Запад за то, что он посылает Киеву оружие.

В то же время, это также будет полезно для режима Путина, который будет пытаться ограничить празднование Дня Победы на следующей неделе.



Знак в центре Москвы иронически сообщает, что беспилотники в этом районе запрещены / фото росСМИ

Обычно 9 мая – одна из самых важных и сакральных дат в российском календаре, когда россияне вспоминают победу над нацистской Германией. В этом же году во многих российских городах мероприятия были почти отменены, якобы из "соображений безопасности".

Но они боятся и другого. Шествия "бессмертного полка", когда обычные россияне шли бы на параде, несли бы фотографии родственников, погибших в боях с немцами.

Если бы люди также принесли фотографии близких, погибших в Украине, это могло бы стать ляпом для режима, пытающегося скрыть полную картину потерь в войне.

С другой стороны, это кажется слишком странным. Не мог бы Путин достичь того же, влетев в менее значимую достопримечательность? Действительно ли режим хотел бы, чтобы мир увидел фото, которые показывают стыд России и создают картину слабости?

Ближайшие недели могут угрожать режиму Путина как никогда раньше. Как говорил высокопоставленный нацист Герман Геринг на Нюрнбергском процессе: "Если вам удастся найти способ запугать людей, вы сможете заставить их делать то, что они хотят".

Огненный удар по цитадели российского правительства накануне ключевой патриотической годовщины глубоко встревожил многих россиян и усилил заявления режима Путина о том, что их страна подвергается нападению со стороны "русофобского Запада", который не остановится ни перед чем. Кто бы ни стоял за этим нападением, если это поможет держать россиян в повиновении, поскольку количество жертв в катастрофической войне Путина продолжает расти, Кремль будет доволен.

Путин в крайне тяжелом положении

The Wall Street Journal также задается вопросом, а не дает ли этот инцидент Путину политическое прикрытие для дальнейшей военной мобилизации. Ведь это произошло накануне запланированного большого наступления Украины.

Доктор Скотт Крино, основатель Red Six Solutions, вашингтонской фирмы стратегического консалтинга, специализирующейся на беспилотниках, сказал, что на видео мог быть небольшой недорогой квадрокоптер, который должен был управляться с места, расположенного вблизи цели. По его словам, похоже, что взрыв произошел из-за срабатывания предохранителя с таймером на беспилотнике или пилота, который управлял квадрокоптером. Не было никаких признаков того, что он был сбит средствами противовоздушной обороны.

"Надо ожидать ответных ударов по Украине", – считает Нико Ланге, военный аналитик и эксперт по вопросам России, работавший в Минобороны Германии. Он добавил, что любое массированное возмездие может поглотить и без того дефицитные ракеты, необходимые россиянам для защиты оккупированных территорий от украинского контрнаступления.

Как ни крути, будь то Украина или российские оппоненты Путина, атаки беспилотников на Кремль выставляют Путина в крайне плохом свете, и у него немного вариантов ответа, которые бы улучшили его положение,

– подчеркнул Ланге.



Баррикады на Красной площади в Москве / фото ZUMA PRESS

Известно, что Путин проводит длительное время за пределами Москвы в нескольких резиденциях, которые находятся в его распоряжении. Это потенциально делает любую попытку нанести удар по Кремлю скорее символическим актом, чтобы продемонстрировать слабость важнейших систем противовоздушной обороны Москвы, чем реальным нападением на российского диктатора, заключает издание.

Если к этому причастна Украина – так ли это плохо?

В Politico признают, что, несомненно, 3 мая 2023 года станет одним из тех дней, которые мы все запомним в 14-месячной войне между Россией и Украиной.

Не все полагают, что будет плохо, если это окажется атакой украинского правительства. И стоит отметить, что в этом есть определенная логика, а также смелость сказать то, чего не решаются сказать в западных кабинетах.

Я надеюсь, что это факт, что Украина стояла за попыткой удара по Кремлю. Россия пользуется нашим "иммунитетом", а мы, фактически, обеспечиваем его, запрещая Украине использовать наше оружие для нанесения ударов по России... Я хочу, чтобы Российской Федерации пришлось тратить энергию и все силы на защиту своей столицы,

– сказал генерал в отставке Филипп Бридлав, бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО.



Филипп Бридлав / фото AFP

Именно у украинцев, похоже, есть преимущество в наступательном творчестве – и не только в воздухе. В октябре мы уже атаковали Черноморский флот России в Севастопольской гавани, используя беспилотные катера, работающие на модифицированных двигателях от гидроциклов.

К взрыву причастны российские ФСОшники?

"Единственной жертвой удара беспилотников стала гордость Федеральной службы охраны (ФСО), российского ведомства, ответственного за охрану Путина и безопасность Кремля", – иронически издеваются в материале The Telegraph.

Британское издание в саркастической манере высмеивает Россию. Там говорят, что это больше похоже на демонстрацию возможностей – способ поиздеваться над российским правительством, чем на серьезное покушение на убийство. И это полностью в пределах возможностей Украины.

Британцы даже приводят унизительные слова военного преступника и террориста Гиркина, с грустью признающего, что "в последний раз враг бомбил Москву в 1942 году".

Украина продемонстрировала способность отправлять спецназовцев глубоко в тыл России, а запуск изнутри города отменил бы необходимость проникать через систему ПВО российской столицы.

Однако для этого потребуется найти способ преодолеть мощные электронные устройства глушения, используемые ФСО для защиты Кремля от такой атаки.



"Атака на Кремль" в инфографической карте The Telegraph

В 2016 году московские водители заметили, что навигационные программы начали давать сбои, когда они проезжали мимо башни. Вероятно, Кремль глушит гражданские GPS, чтобы остановить полеты квадрокоптеров вблизи него.

В то же время, издание даже логично отмечает, что люди, которые лучше всего могут проникнуть через эту оборону – это сами сотрудники ФСО. А это уже, как говорят в России, совсем другая история.