Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Радянського Союзу Олександр Зеленько. На його думку, поки що це не відбувається, тому що в Росії не відбулося зрощування фінансово-олігархічних груп і політиків.
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Олігархи вагаються
Він зазначив, що іноді українці намагаються самі себе обдурити, сподіваючись на те, що санкції завдали Росії великої шкоди.
Відкриваємо Forbes і дивимося: якщо у 2022 році мільярдерів в Росії було 88, то в цьому році – 110. Якщо їхній сукупний капітал складав понад 350 мільярдів, то зараз – понад 500 мільярдів,
– підкреслив ексагент КДБ.
Олігархи в Росії, за його словами, швидко зростають, у них все дуже добре і вони зараз вагаються, чи залишати бункерного діда і далі ще трохи пограбувати.
"Але це небезпечно, бо якщо не зловити момент, то може вискочити якийсь умовний Троцький і тоді полетять всі, як у 1917 році", – припустив Зеленько.
Вони можуть розпочати кастинг на наступника Путіна. Зараз є тільки дві фігури – Євгеній Пригожин та Рамзан Кадиров.
Але вони обидва ще дикуваті. Щодо них ще не проведені консультації із Заходом, хто з них більш прийнятний для західного світу. Також не узгоджено, під якою політичною програмою хтось з них може прийти до влади. Немає партії, – наголосив співрозмовник.
Мається на увазі не політична партія, додав він, а спаяна військова організація. Так є у Пригожина та Кадирова, але вони не готові формально зайняти якусь державну нішу.
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Ідеальна ситуація назавжди покінчити з імперією
"Уявіть, якщо представник ПВК "Вагнера" посядуть всі адміністративні пости від голови райадміністрації до губернатора. Або ж замінити всіх кадирівцями – теж виглядає дикувато. У них не готовий апарат. Підготовка триває, але мляво", – зауважив ексагент КДБ.
На його думку, якби можна було створити в Росії партії, які б руйнували її зсередини, і вони рвали одна одну і створювали тотальну громадянську війну за принципом "всі проти всіх", це було б чудово.
"Заходу б це не сподобалось, але б для України це була б ідеальна ситуація назавжди покінчити з Російською імперією", – відзначив Олександр Зеленько.
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Що відбувається в оточені Путіна
- В Росії розгортається жорстка внутрішня боротьба у військовому керівництві, пише The Washington Post. Мовиться про конфлікт Євгенія Пригожина та міноборони Росії.
- Силовики нібито не хотіли відкрито виступати проти Пригожина, пише видання, посилаючись на злиті секретні документи, і тому розгорнули публічну кампанію з його дискредитації.
- Журналісти вважають, що в Кремлі навмисно заохочували Пригожина критикувати чиновників. Це відповідало стратегії Путіна про поділ політичного поля на окремі групи, що ведуть боротьбу. Конфлікти не дозволяють одні з групи стати занадто могутньою.
- Між тим Пригожин, здається, вийшов з-під контролю і тепер дозволяє собі зневажливо ставитись до свого покровителя. В черговому відеозверненні він в черговий раз пожалівся на відсутність снарядів та промовив, що "вбивають наших солдат, а щасливий дідусь думає, що йому добре". Після цього він запитує: "Як жити Росії, якщо цей дідусь виявиться закінченим м*даком". Імен та прізвищ Пригожин не назвав, але не важко здогадатись, якого дідуся він мав на увазі.