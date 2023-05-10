Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Радянського Союзу Олександр Зеленько. На його думку, поки що це не відбувається, тому що в Росії не відбулося зрощування фінансово-олігархічних груп і політиків.

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Олігархи вагаються

Він зазначив, що іноді українці намагаються самі себе обдурити, сподіваючись на те, що санкції завдали Росії великої шкоди.

Відкриваємо Forbes і дивимося: якщо у 2022 році мільярдерів в Росії було 88, то в цьому році – 110. Якщо їхній сукупний капітал складав понад 350 мільярдів, то зараз – понад 500 мільярдів,

– підкреслив ексагент КДБ.

Олігархи в Росії, за його словами, швидко зростають, у них все дуже добре і вони зараз вагаються, чи залишати бункерного діда і далі ще трохи пограбувати.

"Але це небезпечно, бо якщо не зловити момент, то може вискочити якийсь умовний Троцький і тоді полетять всі, як у 1917 році", – припустив Зеленько.

Вони можуть розпочати кастинг на наступника Путіна. Зараз є тільки дві фігури – Євгеній Пригожин та Рамзан Кадиров.

Але вони обидва ще дикуваті. Щодо них ще не проведені консультації із Заходом, хто з них більш прийнятний для західного світу. Також не узгоджено, під якою політичною програмою хтось з них може прийти до влади. Немає партії, – наголосив співрозмовник.

Мається на увазі не політична партія, додав він, а спаяна військова організація. Так є у Пригожина та Кадирова, але вони не готові формально зайняти якусь державну нішу.

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Ідеальна ситуація назавжди покінчити з імперією

"Уявіть, якщо представник ПВК "Вагнера" посядуть всі адміністративні пости від голови райадміністрації до губернатора. Або ж замінити всіх кадирівцями – теж виглядає дикувато. У них не готовий апарат. Підготовка триває, але мляво", – зауважив ексагент КДБ.

На його думку, якби можна було створити в Росії партії, які б руйнували її зсередини, і вони рвали одна одну і створювали тотальну громадянську війну за принципом "всі проти всіх", це було б чудово.

"Заходу б це не сподобалось, але б для України це була б ідеальна ситуація назавжди покінчити з Російською імперією", – відзначив Олександр Зеленько.

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