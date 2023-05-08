Російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних зауважив, що всі з оточення Путіна бояться вчинити державний переворот. Про це він заявив 24 Каналу.
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У них проблеми з мозком
Він звернув увагу на тих, хто перебуває поряд з російським диктатором.
"Патрушев (директор ФСБ – 24 Канал) – такий самий КДБіст, як і Путін. Або Ротенберг (мільярдер і близький друг Путіна – 24 Канал). Зараз з'явилось листування Ротенберга з Рогозіним (ексдиректор "Роскосмоса" – 24 Канал), який був підірваний на Донбасі, лікувався після цього", – підкреслив П'яних.
З цього листування стає зрозуміло, що Рогозін намагається зробити кар'єру в Росії. Він просто благає Ротенберга замовити за нього слово перед Путіним. Той нібито передав Путіну і він пообіцяв надати Рогозіну якусь посаду. Але поки що призначення немає.
Коли Рогозін очолював "Роскосмос", очевидно, що грошей отримав задосить. Вистачить йому самому, а також його дітям та онукам. Потім отримав "бойове поранення" в Донбасі – ну то скористуйся цією ситуацією, щоб відповзти і до перемоги України лікуватись,
– відзначив він.
Але Рогозін знову хоче будувати кар'єру. На думку опозиційного журналіста, Рогозін розуміє, що війна програна, але він вважає, що режим Путіна встоїть, попри звільнення Україною своїх територій.
"Невже в Рогозіну мало грошей? Що він з ними буде робити? Яхту чи літак він не зможе купити, бо їх арештують через санкції. То навіщо йому той мільярд доларів, адже мільйони в нього є? Це означає, що з мозком у Рогозіна і таких, які він, проблеми", – підкреслив співрозмовник.
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Прилетить "чорний лебідь"
П'яних зазначив, що останньою краплею для путінського режиму буде випадковість або ж "чорний лебідь".
"Наприклад, путінський охоронець подивиться, як російськими ракетами обстрілюється українське місто і гинуть діти. І він прийде на службу і довбане Путіна. Вірогідність такого розвитку подій – 5 %. Ймовірність "палацового перевороту" – 50%. І умови для нього можуть скластися після успішного контрнаступу ЗСУ", – наголосив Гліб П'яних.
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Що відбувається в російських елітах
- В гучному скандалі, який влаштував Євгеній Пригожин, поставивши ультиматум міноборони Росії, Путін встав на бік главу міністерства Сєргєя Шойгу. Західні ЗМІ вважають, що Пригожин хотів вмовити російського диктатора продовжити вербування в'язнів до ПВК "Вагнера". Однак Путін дав зрозуміти своєму "кухарю", щоб він сам розв'язував проблеми з міноборони. Тим самим Путіна підтримав генералітет.
- "Атака" безпілотника на Кремль справила потужний вплив на російських пропагандистів. Вони поскаржились в телеефірах, що російські спецслужби не працюють. Ці незадоволення можуть стати поштовхом для розбрату всередині країни з непередбачуваними наслідками.
- Російський олігарх Андрій Ковальов розігнав зраду, визнавши поразки Москви у війні. Він зазначив в опублікованому відео, що під час вторгнення у країни-агресорки в Україну все пішло не за планом. Він назвав Україну "високоорганізованою державою", а ЗСУ – "чудовими та сучасними". А ось так звану СВО він вважає справжньою "страшною війною", а російських дипломатів – "обіс*яними цуценятами".