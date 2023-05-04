Про це в ефірі 24 Каналу відмітила ведуча Анастасія Норіцина. Вона припустила, що зневіра у силових структурах може призвести до заворушень всередині країни, або пошуку якогось внутрішнього ворога, який не підтримує так звану "СВО".

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Вже війна

Неймовірно, але окупанти визнали, що вони ведуть таки війну, а не так звану "СВО". "Війна йде, а ми працюємо в структурі мирного часу" – ненароком обмовився один з російських пропагандистів під час ефіру. Він припустив, що безпілотник міг прилетіти не з України, а взагалі зі сусіднього кварталу Москви. Інший пропагандист Сєргєй Карнаухов закликав про "прийняття заходів, які дозволять вберегти мирних мешканців на прикордонних територіях".

"Нам треба інша робота силових органів, кількість блок-постів", – сказав він.

Окупанти голову ламають, як же дрони можуть долітати: невже їх й справді запускають з території Росії? Як би там не було, але головний пропагандист росТБ Владімір Соловйов у своєму стилі засичав про "знищення".

"Дико дратує терористична активність, яку розвивають ДРГ, як і українські безпілотники. Відповідати треба жорстко, як знищувати 5 колону всередині країни. Так і спроби проникнення диверсантів – знищувати на місці, в полон брати для інформації, повернути смертну кару, розв'язати руки спецслужбам", – випалив чергову долю жовчі він.

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