Об этом в эфире 24 Канала отметила ведущая Анастасия Норицина. Она предположила, что разочарование в силовых структурах может привести к беспорядкам внутри страны, или поиску некоего внутреннего врага, не поддерживающего так называемую "СВО".
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Уже война
Невероятно, но оккупанты признали, что они ведут войну, а не так называемую "СВО". "Война идет, а мы работаем в структуре мирного времени" – нечаянно оговорился один из российских пропагандистов во время эфира. Он предположил, что беспилотник мог прилететь не из Украины, а вообще из соседнего квартала Москвы. Другой пропагандист Сергей Карнаухов призвал о "принятии мер, которые позволят уберечь мирных жителей на приграничных территориях".
"Нам нужна другая работа силовых органов, количество блок-постов", – сказал он.
Оккупанты голову ломают, как же дроны могут долетать: неужели их действительно запускают с территории России? Как бы то ни было, но главный пропагандист росТВ Владимир Соловьев в своем стиле зашипел об "уничтожении".
"Дико раздражает террористическая активность, которую развивают ДРГ, как и украинские беспилотники. Отвечать надо жестко, как уничтожать 5 колонну внутри страны. Так и попытки проникновения диверсантов – уничтожать на месте, в плен брать для информации, вернуть смертную казнь, развязать руки спецслужбам", – выпалил очередную порцию желчи он.
Реакция пропагандистов на "атаку" Кремля: смотреть видео
"Атака" на Кремль: что известно
- 3 мая в сети появилось видео, как ночью над Кремлем сбивают беспилотник. Раздались два взрыва. Сначала в так называемой пресс-службе сообщили, что это Украина пыталась нанести удар. Впрочем, в Офисе Президента отвергли эти обвинения. Потому что Украина направляет все свои силы на освобождение собственных территорий, а не чужих.
- Впоследствии россияне переложили ответственность за дрон на США и начали угрожать Вашингтону. Интересно, что в американском Институте изучения войны предполагают, что Россия сама могла устроить эту провокацию ради своей выгоды.
- "Первый не пострадал" – тоже заявили россияне. Спикер бункерного главы Сергей Песков заявил, что Путин на тот момент был в Ново-Огарево. После этого адского в шоу в Москве запретили запускать беспилотники.