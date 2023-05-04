Об этом в эфире 24 Канала отметила ведущая Анастасия Норицина. Она предположила, что разочарование в силовых структурах может привести к беспорядкам внутри страны, или поиску некоего внутреннего врага, не поддерживающего так называемую "СВО".

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Уже война

Невероятно, но оккупанты признали, что они ведут войну, а не так называемую "СВО". "Война идет, а мы работаем в структуре мирного времени" – нечаянно оговорился один из российских пропагандистов во время эфира. Он предположил, что беспилотник мог прилететь не из Украины, а вообще из соседнего квартала Москвы. Другой пропагандист Сергей Карнаухов призвал о "принятии мер, которые позволят уберечь мирных жителей на приграничных территориях".

"Нам нужна другая работа силовых органов, количество блок-постов", – сказал он.

Оккупанты голову ломают, как же дроны могут долетать: неужели их действительно запускают с территории России? Как бы то ни было, но главный пропагандист росТВ Владимир Соловьев в своем стиле зашипел об "уничтожении".

"Дико раздражает террористическая активность, которую развивают ДРГ, как и украинские беспилотники. Отвечать надо жестко, как уничтожать 5 колонну внутри страны. Так и попытки проникновения диверсантов – уничтожать на месте, в плен брать для информации, вернуть смертную казнь, развязать руки спецслужбам", – выпалил очередную порцию желчи он.

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