Так, рупор российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона "откреститься" от причастности к "атаки" БПЛА на Кремль "уморительны". Впрочем, кажется, самим россиянам не до смеха, они напуганы.
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Песков заявил, что именно Вашингтон стоит за атакой Киева на Кремль.
Важно, чтобы Вашингтон, причастный к атаке на Кремль, понимал опасность такого непосредственного участия в конфликте.
– заявил кремлевский муртад.
По жалобам Пескова, без Вашингтона Украина, мол, не принимает подобных решений.
"Такие решения – определение целей и средств – это все диктуется Киеву из Вашингтона", – добавил Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что видел сообщения из Москвы об атаке беспилотников на Кремль, в которой российские власти обвиняют Украину. Глава американского ведомства сказал, что "никаким образом не может их подтвердить".
Россия заявила об "атаке" беспилотников Кремля: главное
- Страна-агрессор заявила, что украинская сторона в ночь на 3 мая якобы пыталась нанести удар по Кремлю. Там заявляют, что российские военные "вывели из строя два беспилотника". Говорят, пострадавших нет.
- В России считают, что это была попытка покушения на бункерного деда – Путина. В частности, заявили, что "особый цинизм" действий украинской власти состоит в том, что попытка покушения на президента была предпринята перед Днем Победы и парада 9 Мая.