Проте найбільше тішить те, що вибухи лунали і біля Кремля. Відповідні відео в істериці оприлюднили російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Де був Путін в цей момент
Російський бункерний тиран на момент "атаки дронами" не був у Кремлі. Речник диктатора Дмітрій Пєсков розповів російським ЗМІ, що той перебував в Ново-Огарьово.
Варто додати, що росіянам після такого фаєр-шоу в центрі Москві заборонили без дозволу органів державної влади запускати в небо безпілотники.
Кремль "атакував безпілотник": дивіться відео
А пропагандисти, як завжди, почали звинувачувати у всьому Україну. У пресслужбі Путіна заявили, що нібито Україна вночі "намагалася завдати удару по Кремлю". Там кажуть, що російські військові та спецслужби "вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль". Постраждалих, на жаль, немає.
Крім того, Росія почала погрожувати відповіддю "за спробу удару по Кремлю, де і коли вважатиме за потрібне". Ба більше, у Кремлі розцінюють такі інциденти як сплановану терористичну акцію та замах на президента Росії напередодні Дня Перемоги.
20 мільйонів гривень за БпЛА на Червоній площі: що відомо
- Українці можуть отримати 20 мільйонів гривень, якщо вони зуміють приземлити безпілотник із патріотичною символікою на Червоній площі у Москві 9 травня.
- Ініціатором такого інтерактиву став співзасновник Monobank і виробник БПЛА "Довбуш" Андрій Яценко. За його словами, безпілотник має бути з українськими гаслами: "Слава Україні – Героям Слава". Це, за словами Яценка, потрібно для того, щоб він розумів, хто з виробників долетів, а хто – ні.
- За словами виробника БПЛА Довбуш, його дрон також братиме участь – поза конкурсом. Яценко розповів, що спроби запуску літака в Росію уже були, але він зачепив високовольтну лінію і не долетів до Червоної площі лише 45 кілометрів.
- До слова, ми розповідали, що 28 березня у Підмосков'ї впав БПЛА з написом "Слава Україні", тоді росіяни не на жарт запанікували.