Проте найбільше тішить те, що вибухи лунали і біля Кремля. Відповідні відео в істериці оприлюднили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Де був Путін в цей момент

Російський бункерний тиран на момент "атаки дронами" не був у Кремлі. Речник диктатора Дмітрій Пєсков розповів російським ЗМІ, що той перебував в Ново-Огарьово.

Довідково. Ново-Огарьово – державна резиденція вищих урядових осіб Росії, розташована поблизу села Усово Одинцовського району за 10 кілометрів на захід від Москви.

Варто додати, що росіянам після такого фаєр-шоу в центрі Москві заборонили без дозволу органів державної влади запускати в небо безпілотники.

Кремль "атакував безпілотник": дивіться відео

А пропагандисти, як завжди, почали звинувачувати у всьому Україну. У пресслужбі Путіна заявили, що нібито Україна вночі "намагалася завдати удару по Кремлю". Там кажуть, що російські військові та спецслужби "вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль". Постраждалих, на жаль, немає.

Крім того, Росія почала погрожувати відповіддю "за спробу удару по Кремлю, де і коли вважатиме за потрібне". Ба більше, у Кремлі розцінюють такі інциденти як сплановану терористичну акцію та замах на президента Росії напередодні Дня Перемоги.

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