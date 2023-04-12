Згідно з документами, які були у розпорядженні журналістів, існує чотири сценарії війни. Один із них буцімто передбачає удар нашої держави по Кремлю.
Читайте також Отруйний чай від Сі та хто стоїть за витоком "секретів" США: про що пише західна преса
Чотири сценарії "диких карт"
Отже, гіпотетичні сценарії охоплюють:
- смерть кривавого диктатора Владіміра Путіна,
- смерть глави української держави Володимира Зеленського,
- зміни керівництва збройних сил Росії
- та удар України по Кремлю.
Згідно зі "злитим документом", війна, швидше за все, не закінчиться скоро, а буде затяжною. Він також описує, як кожен з можливих сценаріїв "дикої карти" може гіпотетично призвести до ескалації в Україні, завершення війни шляхом переговорів або ж просто не мати суттєвого впливу на траєкторію війни.
Як зазначають журналісти The New York Times, документ має позначку "RELIDO". Це означає, що певні високопосадовці ухвалюють рішення про оприлюднення інформації в ньому. До прикладу, іноземним партнерам. Також варто зауважити, що датований він 24 лютого та має позначку "ONE YEAR". Це демонструє, що аналіз проводили через рік після повномасштабного вторгнення.
Цікаво, що в документі не визначають, який зі сценаріїв найбільш імовірний. Лиш описують, якими можуть бути наслідки кожного з них.
Що буде у випадку атаки по Кремлю
Аналітики визначили цілу низку потенційних наслідків такого жесту. Він може стати причиною ескалації. У такому випадку Путін може оголосити повномасштабну мобілізацію, а також може розглянути використання тактичної ядерної зброї. Або ж страх росіян може змусити його піти на переговори.
Водночас страх удару по Кремлю – одна з причин, чому США не поспішають надавати Україні далекобійні ракети.
Що стосується решти трьох сценаріїв, то журналісти видання їх не розшифрували. Тож можна лише припустити, що вони передбачатимуть у випадку, якщо втіляться у життя.