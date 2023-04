Згідно з документами, які були у розпорядженні журналістів, існує чотири сценарії війни. Один із них буцімто передбачає удар нашої держави по Кремлю.

Читайте також Отруйний чай від Сі та хто стоїть за витоком "секретів" США: про що пише західна преса

Чотири сценарії "диких карт"

Отже, гіпотетичні сценарії охоплюють:

смерть кривавого диктатора Владіміра Путіна, смерть глави української держави Володимира Зеленського, зміни керівництва збройних сил Росії та удар України по Кремлю.

Згідно зі "злитим документом", війна, швидше за все, не закінчиться скоро, а буде затяжною. Він також описує, як кожен з можливих сценаріїв "дикої карти" може гіпотетично призвести до ескалації в Україні, завершення війни шляхом переговорів або ж просто не мати суттєвого впливу на траєкторію війни.

Як зазначають журналісти The New York Times, документ має позначку "RELIDO". Це означає, що певні високопосадовці ухвалюють рішення про оприлюднення інформації в ньому. До прикладу, іноземним партнерам. Також варто зауважити, що датований він 24 лютого та має позначку "ONE YEAR". Це демонструє, що аналіз проводили через рік після повномасштабного вторгнення.

Цікаво, що в документі не визначають, який зі сценаріїв найбільш імовірний. Лиш описують, якими можуть бути наслідки кожного з них.

Що буде у випадку атаки по Кремлю

Аналітики визначили цілу низку потенційних наслідків такого жесту. Він може стати причиною ескалації. У такому випадку Путін може оголосити повномасштабну мобілізацію, а також може розглянути використання тактичної ядерної зброї. Або ж страх росіян може змусити його піти на переговори.

Водночас страх удару по Кремлю – одна з причин, чому США не поспішають надавати Україні далекобійні ракети.

Що стосується решти трьох сценаріїв, то журналісти видання їх не розшифрували. Тож можна лише припустити, що вони передбачатимуть у випадку, якщо втіляться у життя.

Важливо! Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що так звані "злиті документи" – спроба Москви зірвати контрнаступ ЗСУ. На його думку, це блеф розвідки Росії. Тим часом речник ГУР МО Андрій Юсов підкреслив, що країна-агресорка робить все для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Тож "злиті документи" можуть бути черговою ІПСО ворога.