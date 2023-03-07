Про це розповів відомий блогер Євген Вольнов, який виклав аудіозапис "правоохоронця" із квазіреспубліки, в якому той розповідає про свою роботу з топом із російського Слідчого комітету Рибаковим. Останнього, судячи з усього, відрядили до Донецька для розкриття "злочинів ЗСУ", але під час розслідування посадовець, ймовірно, вийшов сам на себе.

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Так, Рибаков задокументував численні факти обстрілів Донецька з боку російських військовослужбовців та найманців, а також викрив багатомільярдні розкрадання виділених Кремлем коштів з боку місцевої "адміністрації".

Смерть Рибакова врятувала Пушиліна

Окрім причетності росіян до численних воєнних злочинів проти мирних жителів Донбасу, Рибаков також задокументував, що терористи витрачають на обладнання захисних споруд для фронту лише 10% від виділених коштів. Так, за деякими документами для створення різноманітних опорних пунктів Пушилін і компанія списували від 180 тисяч рублів, тоді як реальна вартість виконаних робіт разом із закупівлею будматеріалів не перевищувала 18 тисяч.

Як тільки інформація про напрацювання дійшли до керівництва Слідчого комітету та самого Пушиліна, у ЗМІ одразу ж з'явилися новина, що 30 грудня 2022 року цей Рибаков загинув. Оце так співпадіння,

– підкреслив Вольнов.

То ж, судячи з усього, смерть відрядженого до Донецька підполковника з Москви неабияк допомогла очільнику квазіреспубліки приховати масштаби розкрадань від певних кремлівських діячів, які дуже хотіли замістити Пушиліна своїми ставлениками.

Відголоски макіївського ПТУ

Дані про роботу Рибакова та його співпрацю з місцевими "слідчими" Вольнов дістав із флешки, яку знайшли на місці прильоту біля ПТУ №19 у Макіївці. Окрім численних документів на носії був ще й аудіофайл, записаний одним із людей із групи підполковника.

На записі деякий командир слідчого відділу "народної поліції" розповідає про те, як він із листопада 2022 року співпрацював із Рибаковим. Останній побував на місці прильоту у ресторані "Шеш-Беш", в якому й отримав своє феєричне поранення Дмітрій Рогозін. Мовляв, там він і знайшов якісь докази причетності до цього інциденту опричників Пригожина.

Оскільки ж Пушилін наприкінці минулого року зрадив своїх кураторів та намагався приєднатися до дуумвірату Пригожин-Кадиров, останні цілком могли намагатися врятувати свого молодшого партнера по бізнесу. Бо хто як не очільник так званої "ДНР" міг допомогти цим двом вкрай амбітним персонажам швидко та ефективно перехопити контроль за всіма ринками та фактично перетворити Донбас на власний халіфат.

Ймовірно, Рогозіна як представника іншої вежі Кремля, намагалися прибрати саме на замовлення Пушиліна, а коли відряджений із Москви працівник Слідчого комітету про це дізнався, воєнні злочинці ліквідували і його. То ж коли керівник раптово помер, його агент із Донецька міг неабияк запанікувати, що на нього очікує така ж доля. Тому він і намагався поділитися результатами розслідування із кимось із довірених осіб.

У цього слідчого, якого прибрали, були й інші помічники, які точно володіють не зручною для ватажків терористів інформацією. То ж ви маєте розуміти, що наступна черга за вами. Ніколи не пізно стати на світлу сторону. Тому якщо ви ще хочете себе врятувати, можете написати на пошту tinydonbasy@gmail.com та скористатись програмою "Дорога додому",

– зазначив Вольнов, пообіцявши опублікувати інші дані з флешки.

Дивіться відео Євгена Вольнова про загибель топа російського Слідчого комітету в Донецьку: