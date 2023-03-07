Об этом рассказал известный блогер Евгений Вольнов, который выложил аудиозапись "правоохранителя" из квазиреспублики, в которой тот рассказывает о своей работе с топом из российского Следственного комитета Рыбаковым. Последнего, судя по всему, отправили в Донецк для раскрытия "преступлений ВСУ", но во время расследования чиновник, вероятно, вышел сам на себя.

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Так, Рыбаков задокументировал многочисленные факты обстрелов Донецка со стороны российских военнослужащих и наемников, а также разоблачил многомиллиардные хищения выделенных Кремлем средств со стороны местной "администрации".

Смерть Рыбакова спасла Пушилина

Кроме причастности россиян к многочисленным военным преступлениям против мирных жителей Донбасса, Рыбаков также задокументировал, что террористы тратят на оборудование защитных сооружений для фронта всего 10% выделенных средств. Так, по некоторым документам для создания различных опорных пунктов Пушилин и компания списывали от 180 тысяч рублей, в то время как реальная стоимость выполненных работ вместе с закупкой стройматериалов не превышала 18 тысяч.

Как только информация о наработке дошла до руководства Следственного комитета и самого Пушилина, в СМИ сразу же появились новость, что 30 декабря 2022 года этот Рыбаков погиб. Вот так совпадение,

– подчеркнул Вольнов.

Поэтому, судя по всему, смерть откомандированного в Донецк подполковника из Москвы изрядно помогла руководителю квазиреспублики скрыть масштабы хищений от определенных кремлевских деятелей, которые очень хотели заместить Пушилина своими ставленниками.

Отголоски макеевского ПТУ

Данные о работе Рыбакова и его сотрудничестве с местными "следователями" Вольнов достал из флешки, которую нашли на месте прилета возле ПТУ №19 в Макеевке. Кроме многочисленных документов, на носителе был еще и аудиофайл, записанный одним из людей из группы подполковника.

На записи некий командир следственного отдела "народной полиции" рассказывает о том, как он с ноября 2022 сотрудничал с Рыбаковым. Последний побывал на месте прилета в ресторане "Шеш-Беш", в котором и получил свое феерическое ранение Дмитрий Рогозин. Якобы там он и нашел какие-то доказательства причастности к этому инциденту опричников Пригожина.

Поскольку Пушилин в конце прошлого года предал своих кураторов и пытался присоединиться к дуумвирату Пригожин-Кадыров, последние вполне могли пытаться спасти своего младшего партнера по бизнесу. Потому что кто как не глава так называемой "ДНР" мог помочь этим двум крайне амбициозным персонажам быстро и эффективно перехватить контроль за всеми рынками и фактически превратить Донбасс в собственный халифат.

Вероятно, Рогозин как представитель другой башни Кремля пытался убрать именно по заказу Пушилина, а когда откомандированный из Москвы работник Следственного комитета об этом узнал, военные преступники ликвидировали и его. Так когда руководитель внезапно умер, его агент из Донецка мог изрядно запаниковать, что его ждет такая же судьба. Поэтому он и пытался поделиться результатами расследования с кем-то из доверенных лиц.

У этого следователя, которого убрали, были и другие помощники, которые точно владеют не удобной для главарей террористов информацией. Так что вы должны понимать, что следующая очередь за вами. Никогда не поздно встать на светлую сторону. Поэтому если вы еще хотите себя спасти, можете написать на почту tinydonbasy@gmail.com и воспользоваться программой "Дорога домой",

– отметил Вольнов, пообещав опубликовать другие данные с флешки.

Смотрите видео Евгения Вольнова о гибели топа российского Следственного комитета в Донецке: