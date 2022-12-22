Елітний заклад обслуговував день народження колишнього керівника "Роскосмосу" Дмітрія Рогозіна, а на бенкеті разом із 59-річним рожевощоким нацистом були присутні місцеві терористи та призначеними у Москві керівники квазіутворення. Не було на святі, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, Дениса Пушиліна та людей із його оточення.

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Відсутність "верховного гауляйтера" на дні народження такого поважного гостя може здивувати практично будь-кого, хто не знайомий із нюансами життя павуків у банці під назвою "ДНР".

А хто стріляв?

Справа в тому, що Дмітрій Рогозін – достатньо цікава та відома на окупованому Донбасі особистість.

Ще перебуваючи на багатьох високих посадах у Москві, він активно підтримував різноманітні терористичні банди у банановій республіці та нерідко навідувався до окупованого Донецька.

Маючи неабияку ненависть до українців, можливості впливати на різні угруповання у Кремлі, а також далеких місцевих родичів із орбіти Медведчука, Рогозін активно просував потрібні фігури до годівниці в окупованій шахтарській столиці та налагоджував різноманітні схеми заробітку на копанках та здачі десятків тисяч тонн металу на вторсировину. Він також міг похизуватися дружбою із ватажком Захарченком, куратором недореспубліки Бородаєм та багатьма іншими діячами, з якими міг повирішувати потрібні питання.

Тим часом сам Рогозін уже прокоментував своє поранення, яке він отримав під час обстрілу. Він заявив, що в кафе була робоча зустріч. Рогозін переконаний, що "хтось злив інформацію".

Оскільки ж у 2014-му році МММник Денис Пушилін мав неабияке бажання збагатитися, але перебував на побігеньках у російських спецслужбістів, він шукав варіанти свого просування "кар'єрними сходинками", і знайшов їх після походу курячого маршала у кафе "Сепар". Відтоді влада у "ДНР" помінялася достатньо кардинально, а Рогозін втратив частину надприбутків. Зрозуміло, що подібний ляпас терорист із позивним "Батут" запам'ятав макіївському бойовику надовго.

Так між двома не поважними панами почався прихований конфлікт, який цілком міг перерости у бандитські розбірки, якби Рогозін наважився піти проти своєї партії та намагався оскаржувати рішення Москви про підтримку дрібного діяча на "посаді" ватажка бойовиків. Тому ненависнику Ілона Маска довелося поступитися своїми інтересами, і до 2022 року ці двоє існували окремо один від одного. Аж доки Росія не почала повномасштабне вторгнення, Рогозіна не вибили з "Роскосмосу" за повний провал пов'язаних із оборонкою ракетних програм, а на Донбас не зайшов Рамзан Кадиров.

То ж, звісно, українські артилеристи цілком могли піддатися спокусі та відправити "Екскалібур" у місце сукупчення рашистів, але бажаючих смерті Рогозіну є чимало й у Донецьку. Тому питання, хто саме запустив снаряд у дупу екскерівнику "Роскосмоса" залишається відкритим. Тим паче, про заплановану вечірку знало не так і багато людей, адже "диряві" генерали зі зрозумілих мотивів намагалися приховати сам факт її проведення.

Чи був Рогозін ціллю?

Окремим питанням, яке є дуже цікавим при аналізі вечірного прильоту у "Шеш-Беш", є безпосередньо ціль обстрілу. Справа в тому, що окрім самого Рогозіна у ресторані перебував ще один персонаж, на смерть якого чекають десятки ну дуже впливових осіб. Йдеться про "голову" динирійського "уряду" Віталія Хоценка. Того самого призначенця з Москви, що мав на меті відлучити Пушиліна від заробітку та підготувати повне перезавантаження місцевої "влади".

Раніше американські аналітики інституту вивчення війни звернули на те, що "ДНР" почала конфліктувати з іншими російськими окупаційними органами влади щодо основних адміністративних процедур, що свідчить про напруженість у відносинах між різними окупаційними адміністраціями в Україні. Зокрема, найбільше конфліктують із ватажком донецьких бойовиків Денисом Пушиліним.

Коли у Кремлі раптово для всіх "республіканських" царьків вирішили змінити "прем'єра", Пушилін, як і певні посадовці у Москві були неабияк роздратованими, адже повз них могли пройти мільярди рублів, які можна безкарно вкрасти. Через це ватажок терористів був цілком радий подружитися із Рамзаном Кадировим, який нещодавно почав прогинати під себе Донбас.

У цій ситуації Хоценко, що є представником опозиції щодо Пушиліна та чеченського "Дона", не міг не заручитися певною підтримкою свого товарища Рогозіна. Об'єднали цих діячів спільна нелюбов до ватажка "ДНР", а також ненависть до кавказців.

Тому, подейкують, на дні народження "Батут" мав обговорювати із "прем'єром" заходи щодо протидії надзвичайно активному заходу кадировців на Донеччину.

То ж однозначно стверджувати, що снаряд був призначений саме Рогозіну, достатньо складно. Цілком ймовірно, що відправити до пекла хотіли Хоценка. Або ж взагалі їх двох. І немає ніяких сумнівів, що на місці "злочину" "слідчі" знайдуть уламки від "американського снаряду", але цілком ймовірно, що при цьому приховають всі рештки від випущеного із російської гаубиці 152мм. "Офіційно" росіяни та колаборанти в усьому будуть звинувачувати Київ, однак можна бути впевненими у тому, що і Хоценко, і Рогозін шукатимуть правду, аби з'ясувати, хто намагався їх вбити. Тож їм варто проаналізувати, хто з почесних гостей вийшов на перекур безпосередньо у перед прильотом.