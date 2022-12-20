Аналітики інституту вивчення війни звернули на те, що "ДНР" почала конфліктувати з іншими російськими окупаційними органами влади щодо основних адміністративних процедур, що свідчить про напруженість у відносинах між різними окупаційними адміністраціями в Україні.

Читайте також У Маріуполі з'являється громадське незадоволення, черги на виїзд з міста – до 30 кілометрів

Напруженість між бойовиками

"Глава" Асоціації вантажних перевізників та експедиторів Криму Анатолій Цуркін звернувся до ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна. Він закликає його врегулювати "незаконні, безпідставні дії, які здійснюються на території псевдо республіки".

Цуркін стверджує, що вантажівки, які їдуть з Криму зупиняють без особливих на те причин. Були випадки, коли у водіїв вилучали документи та транспортні засоби.

Аналітики зазначать, що між окупованими територіями немає адміністративної згуртованості. Через це Пушиліна погано сприймають інші російські органи влади. Ватажок донецьких бойовиків не спілкується ефективно з іншими окупаційними органами, а отже, "ускладнює логістику між "ДНР" та іншими окупованими територіями".

Пушиліна нагородять орденом