Ватажки проросійських бойовиків Пушилін та Пасічник отримають "почесні" нагороди від Путіна. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 канал.
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Бойовики отримають нагороди від Путіна
Зустріч колаборантів з російським диктатором має відбутися 20 грудня. Вони відправляться на зустріч з Путіним до Росії.
Як зазначають пропагандистські ЗМІ, орден "За заслуги перед Вітчизно" "призначений для нагородження громадян за визначні заслуги, пов'язані зі зміцненням Росії, соціально-економічним розвитком країни, науково-дослідною діяльністю, розвитком культури і мистецтва, видатними спортивними досягненнями, зміцненням миру, дружби та співпраці між народами за значний внесок у зміцнення обороноздатності країни".
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук також висловився щодо цієї новини. Він залишив іронічне посилання для бойовиків.
Нє скарбім. В сенсі, не вітаємо. Просто нагадую: перед публікацією некрологів на Росії нерідко нагороджують,
– написав він.
Яка ситуація на Донеччині
- Російські загарбники не полишають спроб захопити Бахмут. Аби зберегти свої ресурси, ворог вдається до найжорсткішої тактики.
- Британська розвідка стверджує, що росіяни розробили спеціальну тактику. Розвідники зазначили, що окремим бійцям, ймовірно, видають смартфони або планшети, які показують визначену для особи вісь просування і ціль нападу, накладені на комерційні супутникові зображення.
- Напередодні американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ біля Бахмута продовжує "вбивати клин" між бойовиками "ДНР" та найманцями "Приватної військової компанії Вагнера".