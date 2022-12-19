Ватажки проросійських бойовиків Пушилін та Пасічник отримають "почесні" нагороди від Путіна. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 канал.

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Бойовики отримають нагороди від Путіна

Зустріч колаборантів з російським диктатором має відбутися 20 грудня. Вони відправляться на зустріч з Путіним до Росії.

Як зазначають пропагандистські ЗМІ, орден "За заслуги перед Вітчизно" "призначений для нагородження громадян за визначні заслуги, пов'язані зі зміцненням Росії, соціально-економічним розвитком країни, науково-дослідною діяльністю, розвитком культури і мистецтва, видатними спортивними досягненнями, зміцненням миру, дружби та співпраці між народами за значний внесок у зміцнення обороноздатності країни".

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук також висловився щодо цієї новини. Він залишив іронічне посилання для бойовиків.

Нє скарбім. В сенсі, не вітаємо. Просто нагадую: перед публікацією некрологів на Росії нерідко нагороджують,

– написав він.

Яка ситуація на Донеччині