Спецпризначенці Національної гвардії України завадили просуванню ворога в районі Великої Новосілки, що на Донеччині. Окупанти зазнали втрат живої сили та техніки.

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Як українські захисники нищили противника

Під час розвідувальних дій бійці спецпідрозділу "Омега" Нацгвардії Україн помітили, що ворог готується проводити наступальні та штурмові дії. Зазначають, що у напрямку, який контролювали українські Сили оборони, рухалась техніка та окупанти.

Відповідні координати передали бійцям Збройних сил України, які спільно з нацгвардійцями відкрили вогонь по ворогу.

Нацгвардія нищить окупантів на Донеччині: дивіться відео

На іншому напрямку, де ворог намагався здійснити прорив, спецпризначенці самостійно знищили танк, БМП та кілька десятків живої сили противника. Як зазначають самі нацгвардійці, ворог намагається просуватись під прикриття важкої артилерії, що надзвичайно ускладнює ситуацію.

Де розташована Велика Новосілка: дивіться карту

Першочергове завдання ЗСУ – не допустити прорив ворога на цьому напрямку. Адже це унеможливить подальший наступ окупантів у напрямку Запоріжжя та Дніпра.

Втрати окупантів станом на 17 грудня