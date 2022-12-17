Спецназовцы Национальной гвардии Украины помешали продвижению врага в районе Великой Новоселки на Донетчине. оккупанты понесли потери живой силы и техники.
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Как украинские защитники уничтожали противника
В ходе разведывательных действий бойцы спецподразделения "Омега" Нацгвардии Украины заметили, что враг готовится проводить наступательные и штурмовые действия. Отмечают, что в направлении, которое контролировали украинские Силы обороны, двигалась техника и оккупанты.
Соответствующие координаты передали бойцам Вооруженных сил Украины, совместно с нацгвардейцами открывшие огонь по врагу.
Нацгвардия уничтожает кафиров в Донецкой области: смотрите видео
На другом направлении, где враг пытался совершить прорыв, спецназовцы самостоятельно уничтожили танк, БМП и несколько десятков живой силы противника. Как отмечают сами нацгвардейцы, враг пытается продвигаться под прикрытие тяжелой артиллерии, что чрезвычайно усложняет ситуацию.
Где расположена Великая Новоселка: смотрите карту
Первоочередная задача ВСУ – не допустить прорыв врага в этом направлении. Ведь это сделает невозможным дальнейшее наступление кафиров в направлении Запорожья и Днепра.
Потери кафиров по состоянию на 17 декабря
- личного состава – 680 человек;
- танков – 2980 (+5),
- боевых бронированных машин – 5952 (+6),
- артиллерийских систем – 1946 (+3),
- РСЗО – 410 (+4),
- средств ПВО – 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),
- крылатых ракет – 592,
- кораблей/катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4563,
- специальной техники – 171.