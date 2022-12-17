Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. По данным ведомства, нас ожидает еще больше хороших новостей из Херсонской области.

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Враг готовит отрицательное наступление на Херсонщине

По имеющейся информации, оккупанты осуществляют передислокацию отдельных своих подразделений. Часть войск они выводят из Каховки и Новой Каховки в район Нижних Сирогозов.

Интересно, что среди местного населения враг распространяет информацию, что из Каховки он выйдет до конца года. Так что тем, кто лоялен к оккупантам, предлагают перебираться в Крым.

Не исключаем, что русские военные делают это не просто так. Каждый населенный пункт, который удалось освободить от них, противник пытается обстреливать. Чуть ли не каждый день фиксируют прилеты в том же Херсоне. Таким образом, оккупанты не оставляют терроризировать население. Правда, уже не пыточными, а ракетами и снарядами.

Добавим, что в Запорожском и Херсонском направлениях враг не прекращает обстрелы из артиллерии. Ею он открывает огонь по гражданской инфраструктуре населённых пунктов, расположенных вдоль правого берега Днепра.

Известно, что под обстрелы попали более 35 населенных пунктов. Среди них – Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон и Милово Херсонской области.

Все еще неспокойно в Луганской области. Там оккупанты давят на местных предпринимателей. Их вынуждают перерегистрировать бизнес по законодательству России.

Враг наступает и терпит потери

Начнём с последнего. За прошедшие сутки наши ракетные войска и артиллерия поразили пять районов скопления живой силы, а также один пункт управления и склад боеприпасов врага.

Также Силы обороны отбили атаки в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Площадка, Краснопоповка, Белогоровка на Луганщине и Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Напомним, что враг накануне нанес массированный ракетный удар по Украине. Всего за сутки оккупанты выпустили 98 ракет, а также совершили более 65 обстрелов из РСЗО.

Какая ситуация на направлениях фронта

Заметим, что на Волынском и Полесском ситуация не претерпела существенных изменений. Как отмечают в Генштабе, формирование наступательных группировок российских военных не наблюдается.

На остальных направлениях оккупанты продолжают обстрелы. Для этого они используют все имеющееся у себя вооружение: от минометов до систем залпового огня. Под атаки попали населенные пункты на Слобожанском, Северском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Новопавловском направлениях.

Напомним, что по состоянию на утро 17 декабря удалось ликвидировать 97 270 российских военных. Эта цифра приблизительна, ведь точные потери врага в зонах ведения активных боевых действий подсчитать очень сложно.