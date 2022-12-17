Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. За даними відомства, на нас очікує ще більше гарних новин з Херсонської області.

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Ворог готує від'ємний наступ на Херсонщині

За наявною інформацією, окупанти здійснюють передислокацію окремих своїх підрозділів. Частину військ вони виводять з Каховки та Нової Каховки до району Нижніх Сірогозів.

Цікаво, що серед місцевого населення ворог поширює інформацію, що з Каховки він вийде до кінця року. Тож тим, хто лояльний до окупантів, пропонують перебиратися до Криму.

Не виключаємо, що російські військові роблять це не просто так. Кожен населений пункт, який вдалося звільнити від них, ворог намагається обстрілювати. Ледь не щодня фіксують прильоти у тому ж Херсоні. Таким чином окупанти не полишають тероризувати населення. Правда, уже не катівнями, а ракетами та снарядами.

Додамо, що на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог не припиняє обстріли з артилерії. Нею він відкриває вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів, розташованих уздовж правого берега Дніпра.

Відомо, що під обстріли потрапили понад 35 населених пунктів. Серед них – Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон і Милове Херсонської області.

Усе ще неспокійно на Луганщині. Там окупанти тиснуть на місцевих підприємців. Їх змушують перереєстровувати бізнес за законодавством Росії.

Ворог наступає і зазнає втрат

Почнімо з останнього. За минулу добу наші ракетні війська й артилерія уразили 5 районів скупчення живої сили, а також один пункт управління та склад боєприпасів ворога.

Також Сили оборони відбили атаки у районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Площанка, Червонопопівка, Білогорівка на Луганщині та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка на Донеччині.

Нагадаємо, що ворог напередодні завдав масованого ракетного удару по Україні. Загалом упродовж доби окупанти випустили 98 ракет, а також здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ.

Яка ситуація на напрямках фронту

Зауважимо, що на Волинському та Поліському ситуація не зазнала суттєвих змін. Як зазначають у Генштабі, формування наступальних угруповань російських військових не спостерігається.

На решті напрямків окупанти продовжують обстріли. Для цього вони використовують все наявне у себе озброєння: від мінометів до системи залпового вогню. Під атаки потрапили населені пункти на Слобожанському, Сіверському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, а також Новопавлівському напрямках.

Нагадаємо, що станом на ранок 17 грудня вдалося ліквідувати 97 270 російських військових. Ця цифра приблизна, адже точні втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій підрахувати вкрай складно.