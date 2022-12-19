Як заявляє британська розвідка, окупанти в останні місяці розробили наступальну тактику, щоб використати велику кількість погано навчених завербованих в'язнів.

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Розвідники зазначили, що окремим бійцям, ймовірно, видають смартфони або планшети, які показують визначену для особи вісь просування і ціль нападу, накладені на комерційні супутникові зображення.

Натомість вищі командири, ймовірно, залишаються в укриттях і віддають накази по раціях, отримуючи інформацію за допомогою відеосигналів малих безпілотних літальних апаратів,

– мовиться в повідомленні.

У розвідці повідомили, що окремим бійцям і частинам ПВК наказують йти заздалегідь наміченим маршрутом, "часто з вогневою підтримкою, але рідше з бронетехнікою".

"Бойовики "Вагнера", які відхиляються від своїх маршрутів без дозволу, ймовірно, опиняються під загрозою розстрілу. Ця жорстока тактика спрямована на збереження нечисленних ресурсів "Вагнера" у вигляді досвідчених командирів і бронетехніки шляхом більш доступних в'язнів-новобранців, яких організація оцінює як витратний матеріал", – наголошують у британській розвідці.

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