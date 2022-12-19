Как заявляет британская разведка, оккупанты в последние месяцы разработали наступательную тактику, чтобы использовать большое количество плохо обученных завербованных заключенных.
Важно Все уничтожено и бои в окрестностях: в сети показали Бахмут с высоты птичьего полета
Разведчики отметили, что отдельным бойцам, вероятно, выдают смартфоны или планшеты, показывающие определенную для лица ось продвижения и цель нападения, наложенные на коммерческие спутниковые изображения.
Высшие командиры, вероятно, остаются в укрытиях и отдают приказы по рациям, получая информацию с помощью видеосигналов малых беспилотных летательных аппаратов,
– говорится в сообщении.
В разведке сообщили, что отдельным бойцам и частям ЧВК приказывают идти заранее намеченным маршрутом "часто с огневой поддержкой, но реже с бронетехникой".
"Боевики "Вагнера", отклоняющиеся от своих маршрутов без разрешения, вероятно, оказываются под угрозой расстрела. Эта жестокая тактика направлена на сохранение немногочисленных ресурсов "Вагнера" в виде опытных командиров и бронетехники путем более доступных узников-новобранцев, которых организация оценивает как расходный материал", – отмечают в британской разведке.
Какая ситуация в Бахмуте
- Попытки захватить Бахмут могут стать величайшим позором России в ее военной истории.
- Накануне американский Институт изучения войны заявил, что российское наступление у Бахмута продолжает "убивать клин" между боевиками "ДНР" и наемников "Частной военной компании Вагнера".
- Военный эксперт Олег Жданов отметил, что враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников небольшими группами. Враг продолжает свои попытки штурмовать город с севера и юга, обходя его. Хотя и в Бахмуте местами уже могут проходить городские бои.