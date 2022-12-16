За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, угруповання наркоторговців налагодили масштабну схему постачання різноманітних заборонених речовин із Росії на тимчасово окуповані території Донбасу. Крім того, представники Кадирова почали завозити наркотики до поки непідконтрольних Києву частин Запорізької та Херсонської областей.

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Фактично це означає, що новоявлений друг Пригожина дедалі більше входить у протистояння з російськими спецслужбами, які раніше мали монополію на ринку розповсюдженя психотропних речовин.

Кадировці прогинають під себе вигідний бізнес

Величезна хвиля розповсюдження різноманітних наркотиків захлинула частини окупованих регіонів України всередині листопада – якраз тоді, коли кадировські найманці повноцінно розгорнули свій бізнес.

До цього протягом двох тижнів бандформування займалися "співбесідами" з дилерами та примушували їх переходити на роботу з кадировцями.

Також зловмисники з Чечні не гребували відловлювати на вулицях різних захоплених міст дрібних розповсюджувачів наркотиків, яких також катували та змушували до співпраці.

У такий спосіб залякуванням та розправами, Кадиров фактично захопив всю сферу торгівлі наркотиками на Донбасі. Що ж стосується частин Запоріжжя та Херсонщини, то якихось серйозних каналів постачання та реалізації заборонених речовин за майже 9 місяців окупації росіяни не створили. То ж кадировці просто зайняли цю нішу без бою.

На Донеччині та Луганщині головорізи чеченського царька подекуди влаштовували справжні криваві розбірки з лідерами інших кланів, а також із деякими угрупованнями ФСБ, які раніше контролювали ринок збуту наркопрепаратів.

Масово потерпати від наркотичної навали почали мешканці Сніжного, Чистякового, Шахтарська, Алчевська, Макіївки, Хрустального, Антрациту та Донецька із Луганськом. Головними клієнтами дилерів є російські військові, місцеві бойовики, "поліцейські" та "працівники" так званої "МДБ".

Це означає, що на вулицях всіх тимчасово захоплених міст у десятки разів побільшало озброєних чоловіків, які перебувають у вкрай неадекватному стані. Ба більше, оскільки представників російської окупаційної армії взагалі ніяк не карають за скоєння воєнних злочинів, вони навіть не намагаються хоча б якось контролювати свою поведінку.

Тому після заходу кадировців на ринок наркоторгівлі на Донбасі, у Запорізькій та Херсонській областях значно почастішали випадки пограбувань, зґвалтувань та вбивств, які скоюють окупанти та колаборанти.

Крім того, за наказом Кадирова дилери посилили розповсюдження наркотиків у школах та вишах. Для дітей та підлітків при цьому виділяють найбільш дешеві психотропні речовини – солі та марихуану.

Наркотики завозять у важкій техніці

Потрапляють через кордон на окуповані території "товари" Кадирова дуже просто – разом із важкою технікою, яку постійно ганяють туди-сюди російські окупанти. Зазвичай чеченські бандити набивають пакунками з амфетаміном, солями, героїном та іншими наркотиками танки чи БТРи, що йдуть з території Росії на Донбас залізницею. І вже після потрапляння на територію України "товар" розвантажують та розвозять по містах.

Тим часом Окуповані українські землі Півдня, схоже, Путін віддає "на відкуп" Кадирову, – ISW

Гроші, які кадировці отримують від збуту, везуть до Чечні не приховуючись. Адже на кордоні між окупованими територіями та Росією бородаті псевдовояки з валізами рублів нікого не можуть здивувати. А оскільки ж всі рядові росіяни дуже бояться кадировців, ніяких затримань їм не загрожує. Принаймні до того моменту, коли у російських спецслужбах не вирішать оголосити війну самому "Дону".

Втім, скоріш за все, хоча б якесь серйозне протистояння кадировцям можуть почати чинити місцеві терористи, які 8 років під "дахом" росіян набивали свої кишені грошами за рахунок торгівлі наркотиками.