По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, группировка наркоторговцев наладила масштабную схему поставок разнообразных запрещенных веществ из России на временно оккупированные территории Донбасса. Кроме того, представители Кадырова начали завозить наркотики в пока неподконтрольные Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

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Фактически это означает, что новоявленный друг Пригожина все больше входит в противостояние с российскими спецслужбами, ранее имевшими монополию на рынке распространения психотропных веществ.

Кадыровцы прогибают под себя выгодный бизнес

Огромная волна распространения различных наркотиков захлестнула части оккупированных регионов Украины в середине ноября – как раз тогда, когда кадыровские наемники полноценно развернули свой бизнес.

До этого в течение двух недель бандформирования занимались собеседованиями с дилерами и заставляли их переходить на работу с кадыровцами.

Также злоумышленники из Чечни не гнушались отлавливать на улицах разных захваченных городов мелких распространителей наркотиков, которых также пытали и принуждали к сотрудничеству.

Таким образом, запугиванием и расправами, Кадыров фактически захватил всю сферу торговли наркотиками на Донбассе. Что же касается частей Запорожья и Херсонщины, то каких-либо серьезных каналов поставки и реализации запрещенных веществ почти за 9 месяцев оккупации россияне не создали. Так что кадыровцы просто заняли эту нишу без боя.

На Донетчине и Луганщине головорезы чеченского царька кое-где устраивали настоящие кровавые разборки с лидерами других кланов, а также с некоторыми группировками ФСБ, ранее контролировавшими рынок сбыта наркопрепаратов.

Массово страдать от наркотического нашествия начали жители Снежного, Чистякового, Шахтерска, Алчевска, Макеевки, Хрустального, Антрацита и Донецка с Луганском. Главными клиентами дилеров являются российские военные, местные боевики, полицейские и работники так называемой "МГБ".

Это означает, что на улицах всех временно захваченных городов в десятки раз увеличилось количество вооруженных мужчин, которые находятся в крайне неадекватном состоянии. Более того, поскольку представителей российской оккупационной армии вообще никак не наказывают за совершение военных преступлений, они даже не пытаются хоть как-то контролировать свое поведение.

Поэтому после захода кадыровцев на рынок наркоторговли на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях значительно участились случаи ограблений, изнасилований и убийств, совершенных оккупантами и коллаборантами.

Кроме того, по приказу Кадырова дилеры ужесточили распространение наркотиков в школах и вузах. Для детей и подростков при этом выделяют наиболее дешевые психотропные вещества – соли и марихуану.

Наркотики завозят в тяжелой технике

Попадают через границу на оккупированные территории "товары" Кадырова очень просто – вместе с тяжелой техникой, постоянно гоняющейся туда-сюда российскими оккупантами. Обычно чеченские бандиты набивают пакетами с амфетамином, солями, героином и другими наркотиками танки или БТРы, идущие с территории России на Донбасс по железной дороге. И уже после попадания на территорию Украины "товар" разгружают и развозят по городам.

Тем временем Оккупированные украинские земли Юга, похоже, Путин отдает "на откуп" Кадырову, – ISW

Деньги, которые кадыровцы получают от сбыта, везут в Чечню не скрываясь. Ведь на границе между оккупированными территориями и Россией бородатые псевдовояки с чемоданами рублей никого не могут удивить. А поскольку все рядовые россияне очень боятся кадыровцев, никаких задержаний им не грозит. По крайней мере, до того момента, пока в российских спецслужбах не решат объявить войну самому "Дону".

Впрочем, скорее всего, хоть сколь-нибудь серьезное противостояние кадыровцам могут начать оказывать местные террористы, которые 8 лет под "крышей" россиян набивали свои карманы деньгами за счет торговли наркотиками.