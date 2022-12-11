Что касается последнего, то в Институте по изучению войны обнаружили, что его влияние на оккупированных территориях растет. Аналитики предполагают, что это не случайность. Существует определенная вероятность, что Путин решил, так сказать, отдать "на откуп" диктатору из Чечни часть захваченного Юга.

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Кадыров "делится опытом"

Составители отчета обратили внимание на заявление Рамзана Кадырова, которое он сделал 8 декабря. По его словам, делегация Чечни совместно с вице-премьер-министром Ибрагимом Закриевым посетила Херсонщину. В рамках этого состоялась встреча с так называемым "главой" области Владимиром Сальдо.

Диктатор из Чечни убеждал, что Сальдо не мог сдерживать восторг. Мол, он считает страну примером "экономического благополучия, устойчивости и роста после разрушительных конфликтов". Гауляйтер выразил надежду, что сможет перебрать опыт чеченцев и адаптировать его для управления Херсонщиной.

Тем временем в оккупированном Мелитополе Кадыров назначил чеченского чиновника. Он должен "делиться опытом создания (Чеченской – 24 канал) республики". Как отметил мэр Иван Федоров, основная цель этого чиновника: сохранить контроль над местными пророссийскими коллаборационистами. Кроме того, он будет следить за тем, чтобы террор местного населения не утихал.

К слову, та же чеченская делегация прибыла и в оккупационную "администрацию" Запорожской области. Совместно они обсудили мероприятия по "сотрудничеству и развитию".

Чеченская Республика и связанные с ней официальные лица, в частности имеют историю жестокости и не очень известны своими административными возможностями, но чеченские отряды играли значительную правоохранительную роль и действовали как службы безопасности в российских тыловых районах на оккупированных частях Украины на протяжении всей войны,

– отмечают в Институте.

Составители отчета отмечают, что гауляйтеры стремятся интегрировать чеченских чиновников в свои структуры не просто так. По их мнению, они стремятся использовать чеченский опыт в подавлении, а также функции безопасности.

Как предполагают аналитики, на соответствующее решение оккупационных "администраций" могло повлиять инакомыслие и партизанская деятельность. Они за месяцы под оккупацией подвергли сомнению способность оккупационных режимов эффективно управлять. Так что интеграция чеченских моделей, вероятно, "рассматривается как смягчающий фактор".

Напомним, что накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о других преступлениях, совершенных Кадыровым. По словам высокопоставленного чиновника, диктатор из Чечни похищает луганских детей. И делает это для того, чтобы воспитывать убийц.