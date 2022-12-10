Соответствующий ролик обнародовал городской голова Иван Федоров. В результате прилета среди захватчиков есть много погибших.

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В Мелитополе произошел "хлопок"

Мэр Мелитополя обнародовал видео пожара, произошедшего в городе после "хлопка".

Огонь, вода и поджаренная ру*ня. Одна, однако не единственный на сегодня "хлопок", который так огорчил оккупантов. Подтверждаем данные, где еще "гуляли" раш*сты. P.S. Не зря курение в людных местах запрещено. Но ведь оккупанты – изверги, им можно,

– написал Федоров.

Смотрите видео с места прилета по российской базе

По его словам, после вечерних ударов по базам оккупантов в Мелитополе Россия потеряла очень много военных убитыми и ранеными. Местные жители рассказали, что, по предварительным подсчетам, поджарились около 200 захватчиков. ️

"Раненых ор*ов везут сразу в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест. Скорые едут из разных частей Мелитополя – не только с восточной, где горит, а и с южной стороны. Не всем ор*ам – дорога в больницы. Некоторые скорые заворачивают в морг. Как говорится, в добрый путь", – подытожил городской голова.

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