Оккупанты продолжают использовать крылатые ракеты "Калибр" для обстрела Украины. Последний раз они они выпустили их по нашей стране во время комбинированной атаки 24 апреля. Тогда противник применил 12 ракет, шесть из которых удалось уничтожить силам ПВО, передает 24 Канал.

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Опасность с Черного моря

По состоянию на 06:00 2 мая в Черном море находятся 15 вражеских кораблей, 5 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 34 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.