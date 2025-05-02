Окупанти продовжують використовувати крилаті ракети "Калібр" для обстрілу України. Востаннє вони вони випустили їх по нашій країні під час комбінованої атаки 24 квітня. Тоді противник застосував 12 ракет, шість з яких вдалося знищити силам ППО, передає 24 Канал.

Дивіться також Сумщина, Лиман, Покровськ та інші напрямки: ISW розповів, де просунувся ворог за минулу добу

Небезпека з Чорного моря

У ВМС попередили, що станом на 06:00 2 травня у Чорному морі перебувають 15 ворожих кораблів, 5 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 34 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Нагадаємо, що раніше речник ВМС Дмитро Плетенчук розповідав, що тепер російські підводні човни в Чорному морі здатні нести шість ракет типу "Калібр", замість чотирьох, як було раніше.