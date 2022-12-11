Що стосується останнього, то в Інституті з вивчення війни виявили, що його вплив на окупованих територіях зростає. Аналітики припускають, що це не випадковість. Існує певна ймовірність, що Путін вирішив, так би мовити, віддати "на відкуп" диктаторові з Чечні частину захопленого Півдня.

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Кадиров "ділиться досвідом"

Укладачі звіту звернули увагу на заяву Рамзана Кадирова, яку він зробив 8 грудня. З його слів, делегація Чечні спільно з віцепрем'єр-міністром Ібрагімом Закрієвим відвідала Херсонщину. У рамках цього відбулася зустріч з так званим "главою" області Владіміром Сальдо.

Диктатор з Чечні переконував, що Сальдо не міг стримувати захоплення. Мовляв, він вважає країну прикладом "економічного добробуту, стійкості та зростання після років руйнівних конфліктів". Тож гауляйтер висловив сподівання, що зможе перебрати досвід чеченців і адаптувати його для управління Херсонщиною.

Тим часом в окупованому Мелітополі Кадиров призначив чеченського чиновника. Він мав би "ділитися досвідом створення (Чеченської – 24 канал) республіки". Як зазначив мер Іван Федоров, основна мета цього чиновника: зберегти контроль над місцевими проросійськими колабораціоністами. Крім того, він слідкуватиме за тим, щоб терор місцевого населення не вщухав.

До слова, та ж чеченська делегація прибула й до окупаційної "адміністрації" Запорізької області. Спільно вони обговорили заходи щодо "співпраці та розвитку".

Чеченська Республіка та пов’язані з нею офіційні особи, зокрема, мають історію жорстокості та не дуже відомі своїми адміністративними можливостями, але чеченські загони відігравали значну правоохоронну роль і діяли як служби безпеки в російських тилових районах на окупованих частинах України протягом всієї війни,

– наголошують в Інституті.

Тож укладачі звіту зазначають, що гауляйтери прагнуть інтегрувати чеченських чиновників у свої структури не просто так. На їхню думку, вони прагнуть використати чеченський досвід у гнобленні, а також функціях безпеки.

Як припускають аналітики, на відповідне рішення окупаційних "адміністрацій" могло вплинути інакомислення й українська партизанська діяльність. Вони за місяці під окупацією поставили під сумнів здатність загарбницьких режимів ефективно керувати. Тож інтеграція чеченських моделей, ймовірно, "розглядається як пом'якшувальний фактор".

Нагадаємо, що напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про інші злочини, скоєні Кадировим. За словами високопосадовця, диктатор з Чечні викрадає луганських дітей. І робить це для того, щоб виховувати з них убивць.