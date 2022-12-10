" Природа тоже объявила войну, неизвестность страшна ": первые дни в Мариуполе

59-летний художник Александр Лукьянов в интервью 24 каналу рассказал, что жил на левом берегу города, в районе, который фактически стал передовым. Ему удалось покинуть родной Мариуполь в конце марта. Впоследствии мужчина напишет в социальной сети: "Жизнь замедлилась до предела. Одно желание – сидеть в тишине и смотреть на море. Оно осталось прежним, мы – нет. Илон Маск мечтает о начале новой супержизни на Марсе, а мы думаем об обычном существовании на Земле. Жизнь обнулилась…"

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Вместе с семьей мужчина проживал на левом берегу города. Их микрорайон с первых дней вторжения России превратился в передовую. В картинах Александра часто можно увидеть изображенный пейзаж из окна родного дома – волшебный вид на Азовское море. Теперь это осталось только в памяти, ведь война уничтожила его дом, как и сотни других домов.



Мариуполь после обстрелов / Фото из телеграма "Мариуполь-сейчас"

Всю жизнь Александр писал картины. Сегодня он изображает уничтоженный родной Мариуполь.

" В каждой из картин есть надежда на что-то хорошее. Все прошедшие этот ад мариупольцы хорошо понимают, что здесь изображено", – заверил мужчина.

Сам Александр родился и вырос в Мариуполе, здесь познакомились когда-то и его родители. По словам художника, рисование передалось ему генетически от отца, матери, деда и бабушки.

От моря я жил около 300 метров, потому все детство прошло именно там. Без моря я вообще не представляю себе города. Только нас уже там нет. Понятно, что я помню, каким оно было и каким стало. В последнее время Мариуполь начал расцветать на виду. Но так случилось, что все закончилось очень быстро,

– отметил он.



Александр со своей картиной / Фото из фейсбука мужчины Александр заверил, что никто из горожан не мог предвидеть подобную войну. Сами же мариупольцы жили у обстрелов с 2014 года. К звукам люди привыкли и даже не реагировали. Ситуация в 2022 году, когда ракета прилетает в один двор, а затем в другие – была совсем другой. Но все бросить и сразу уехать решились далеко не все. Ведь люди понимали, если ситуация обострится, то уехав, они фактически попрощаются со всем. Такой была и история Александра. Сначала в городе работало телевидение, интернет, был свет, вода, газ. По словам мужчины, сначала новости всех успокаивали. Сообщалось, что война продлится около десяти дней, что постреляют и успокоятся. Однако когда исчез интернет, вода и свет, то в Мариуполе началась реальная жизнь. Ракета попала во двор и в соседнем доме выбило окна. От этого пострадали стоявшие рядом машины. Сначала все прятались в квартире за стенами коридора, как можно дальше от окон. Все считали, что это не может длиться долго.

Картина Александра "Возвращение. Ирисы" / Фото из фейсбука мужчины Воспоминание мужчины:

Есть вода, свет, газ, интернет, телевизор, связь. Жить можно. Запас питания на 2 недели. Еще 10 дней. В восточной части города настоящий ад, постоянные обстрелы, люди бегут в центр. Первый десяток жертв.

Четвертый день. Пропала связь, свет, газ, вода. Начинаю думать, как выжить. У жены и дочери истерики: "Папа, пошли" Но как? Обстрелы в нашем районе очень близко. Прятались в подвале дома, в темноте при свечах. Людей становится все больше и больше. Холодно и мокро. Там проживает 25 человек. Дом трясет от снарядов. Бьют по магазинам, соседним домам, люди под обстрелами грабят магазины с едой, лишь бы выжить. Снег, фактически зима. В марте – -10 градусов. Там повсюду трупы. Погибшие лежат в воронках под домами. Это невозможно похоронить. Раненым не повезло, помощи ждать неоткуда. Холодная погода. Ветер. Ветер сильный. Природа тоже объявила войну. Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. Этот гул заставляет мое сердце биться.

10 дней прошло. Становится все страшнее и страшнее. Что дальше? Неизвестность страшнее реальности.



Дом мужчины "до" и "после" / Фото предоставлено 24 каналу Александром

"Люди перестают быть людьми, их интересует только еда и вода. А этого нет"

Обстрелы становились все сильнее, снаряды летели прямо в дома. А в районе, где проживал художник с семьей, жить становилось труднее, ведь все простреливалось. Россияне перелетели оборону и высадились фактически в двух километрах от домов. Начались бои – везде бегали военные люди. А местные все продолжали ходить по городу в поисках пищи. По словам мужчины, в городе началось мародерство.

Пока мы сидели в подвале, ребята начали приносить полные сумки любой еды, спиртного. Ну, такая там была публика… Начали выносить аптеки. Жизнь приобретала другой смысл, то есть она вообще уже не имела смысла. И страшно холодно, потому что в минус -10 – -12 градусов в подвале не высидишь. При всем желании, еще какой-то ноль или плюс бы был. Это ужас. Все время в темноте, свечей нет,

– вспомнил он.

По словам Александра, со временем люди переставали реагировать на разрывавшиеся совсем рядом снаряды. Он добавил, что человек, чтобы выжить, меняется настолько, что он уже не обращает внимания ни на что. Местные даже не оглядывались на взрывы.

"Ты просто меняешься. У тебя уже нет эмоций и жалости к кому-то. Я не уверен, что кто-то помогал раненым, потому что помочь нечем было. Все в одной ситуации… Выходит, что люди перестают быть людьми, их интересует только еда и вода, потому что этого нет. Приготовить не на чем. Начинается паника – где готовить, как готовить, где брать дрова", – добавил он.

"Передовая началась уже у нас": о "зеленом коридоре", "Градах" и окруженном городе

Через некоторое время объявили "зеленый коридор" в Запорожье. Мужчина побежал за машиной. Соседние гаражи на тот момент уже затопило. Семья взяла самые необходимые вещи, морскую свинку и кота. В голове была только одна мысль: "Скоро вернешься, это не надолго". До старшей дочери, жившей в другой части города, Александр так и не дозвонился – связи уже не было. Поэтому сев в машину с женой и младшей дочерью, решили уезжать. Однако на выезде из города колонну обстреляли из "Градов".

"Зеленый коридор" оказался таким, что бедных людей накрыло в первых машинах. Когда видишь попадание снаряда в автомобиль впереди, зрелище… Понятно, что все разворачиваются, как сумасшедшие, и едут обратно в город,

– вспомнил он.



Магазин Александра был уничтожен / Фото предоставлено 24 каналу мужчиной

Добравшись до западного района, где проживала старшая дочь, мужчина увидел, что у них пожар, а окон и дверей уже нет. Собравшись все вместе, семья отправилась в поселок моряков на въезде с другой стороны города. Там они планировали переждать в частном доме, пока все это закончится. Через несколько дней семья узнала, что выезжать уже некуда, потому что город окружили и поставили блокпосты.

В общем, передовая началась уже у нас. Это было фактически у моря. За водой мы тоже ходили к морю. Рядом находился порт и стояли дома. Конечно, наших военных было очень много. Город оцепили. Что это значит? Военные бегают между домами, наши и не наши. Дети бегают… Непонятно, что происходит – где и кто там. То есть вообще все-все запутано. Затем начала работать тяжелая артиллерия. Мы видели, где у них стояли гаубицы. И город они просто расстреливали. Залпы и мы видим, что в городе взорвалось. И так с утра до вечера. Фактически, все просто сносили,

– рассказал Александр.



Уничтоженный россиянами Мариуполь / Фото из телеграма "Мариуполь-сейчас"

"Человеческая жизнь вообще ничего не стоила. Вообще"

От снарядов образовывались воронки, длиной в три метра, а деревья выворачивало с корнями. В тесном подвале прятались 15 человек, включая двух 3-летних детей. Все они стояли. В их глазах был страх, сил не было, только усталость и ужасная апатия. Еду готовили на костре, скрутившись, под свист пуль и снарядов. Со временем стало понятно, что еды хватит буквально на неделю, ведь никто не ожидал, что это продлится так долго.

Человеческая жизнь вообще ничего не стоила. Вообще. В это трудно поверить, но война есть война, там жалости не должно быть. Иначе ты проиграешь. Пока мы жили, то за водой ходили 5 километров, то за рыбой замороженной на какую-то базу. Жизнь стала невыносимой и из города стали все бежать, потому что все поняли, что города уже не будет. К тому же большинство, как и мы, во что были одеты, так и ушли,

– рассказал художник.



Картина "Заключенный город" / Фото из фейсбука Александра

"В доме горело все – еда, одежда. Дети не плакали. Была тишина"

Через время снаряд взорвался возле дома, где проживала семья, а через минуту попал в соседнюю комнату. Слышно было ужасный грохот и как что-то падает. Везде было темно, все было в дыму... Кто-то вдруг крикнул: "Горит! Все на улицу". Все начали выносить из дома, что могли, ведь крыша могла обвалиться в любой момент.

Когда Александр подбежал к машине, то увидел огромную часть стены на капоте. Завести машину так и не вышло. С крыши падали горящие обломки, а воды совсем не было. Мужчина с ужасом наблюдал, как загораются колеса. С криком "А кошку вынесли?" начинает плакать дочь Александра. Тут мужчина понимает, что документы остались в доме, на кровати. Он открывает разбитое окно и прыгает в черную стену дыма.

Боже, это получилось. Долго кашлял без дыхания. Одна разбитая машина смогла откатиться от пылающего дома. Огромный огонек, черный дым, ветер. Мороз подкрадывается. Мы все молча наблюдали, как горел дом. Тишина. Слава Богу, что все живы! Горело все – еда, одежда, одеяла. Дети не плакали,

– отметил мужчина.



Картина "Расстрелянное детство" / Фото из фейсбука мужчины

"Ты будто сам себе не принадлежишь": размышления о войне

Александр уверен, если смотреть за тысячу километров на войну, то человек никогда не сможет понять ее. Ведь нет слов, которые смогут это описать.

"Когда снаряды падают в нескольких метрах от тебя, когда горят все дома и везде лежат трупы, то ты понимаешь, что уже не будешь таким, как прежде. Войну понять невозможно, ее можно слышать, переживать, но невозможно понять", – заметил он.

Ты будто сам себе не принадлежишь. Это такая ситуация, где ты настолько беспомощен, что если возле тебя будут разрываться снаряды, ты не будешь двигаться. Потому что ты уже не знаешь, что делать. Просто у тебя нет никаких вариантов и шансов. Некуда бежать, везде одно и то же. Люди просто сходят с ума. Были случаи, когда отец собрал своего ребенка в один обычный продовольственный пакет и пошел хоронить. Это реальная история. Или история о том, как у моего одноклассника погибла мама. Он положил ее в шкаф, чтобы закопать как-то… И таких случаев просто множество,

– рассказал Александр.



Картина "Свет", посвященная всем мариупольцам / Фото из фейсбука художника

Некоторые мариупольцы накладывали на себя руки, потому что все потеряли. По словам мужчины, это статистика, которую нигде не прочитаешь. И это настолько страшно, что слова не смогут это описать, это можно только пережить.

Эти надписи, эти дети убитые. Я заметил, что люди уже не реагируют на ужасы, просто не реагируют. Это в мирной жизни они сочувствуют. А представь это на каждом шагу, везде одно и то же. Тебе некуда деваться. В соседнем доме на воротах мелом написано: "В доме умерла 8-летняя Даша, дед и бабушка. Мать и сын погибли в другом". И так весь район через дом. Либо сгорели, либо уничтожены. На улице появились трупы местных и военных. Бесконечный поток машин и людей растянулся из города под обстрелами. Старики и дети ходят, как муравьи. Убегают от войны,

– отметил Александр.

Мужчина рассказал, что у него есть картина: "Господи, как я завидовал чайкам". Часто, когда враг сбрасывал бомбы, Александр поднимал голову вверх и видел как там летят чайки.

"Вот им хорошо", – думаю я. Они ведь не спросят, как им лететь, куда им лететь и так далее. Я им действительно завидовал. А мы были беспомощны, просто как брошенные на убийство животные, в прямом смысле,

– добавил мужчина.



Картина "Господи, как я завидовал чайкам" / Фото из фейсбука мужчины Картина "Господи, как я завидовал чайкам" / Фото из фейсбука мужчины

Родственник Александра вывез их сначала в Бердянск. А оттуда на автобусах они добрались до Запорожья, терпя нескончаемые унизительные проверки суровых "освободителей". Мужчина рассказал, что когда зашел в интернет, то увидел, что весь Мариуполь фактически уничтожен и что возвращаться уже некуда. Буквально через неделю как семья выехала – в городе продолжались бои. И уже на месте машины Александра стоял подожженный российский танк. А в доме, где проживала семья, снесло стену.

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Сегодня мужчина проживает на территории, подконтрольной Украине. Он рисует картины и говорит, что "это единственное, что ему сейчас остается".

"И если мне доведется, когда-нибудь, вернуться в родной Мариуполь, то в первую очередь я помчусь на море. Зайду в эту зеленую воду и закричу от счастья. Здесь прошло мое детство, вся моя жизнь. А сейчас, без него, хочется выть" , – написал мужчина под одной из своих картин.