За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у Москві дедалі частіше задумуються про те, що лідери так званих "військово-цивільних адміністрацій" на окупованих територіях впоралися зі своїми завданнями та можуть йти до пекла. Першими кандидатами на отримання квитків на концерт Кобзона цілком можуть бути Володимир Сальдо та Євген Балицький. Втім, після вбивства колаборанта Кирила Стремоусова позиції колишнього нардепа з Херсонщини трохи посилилися. Разом із його шансами пожити трохи довше.

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Ймовірно, що на волосині висять і життя Пушиліна з Пасічником. Хоча ліквідація цих ватажків терористичних бандформувань фактично вже є вирішеним питанням.

Ліквідація Стремоусова – може бути наслідком розбірок між російськими спецслужбами

З точки зору політики Москви, Стремоусов та Сальдо були відіграними персонажами ще у серпні-вересні 2022. Адже втримати Херсон та левову частку області росіяни не могли, а гауляйтери вже зробили все, аби створити вигляд "народного бажання" приєднання до Росії.

Панічні розповіді обох діячів про необхідність евакуації, кілька спроб втечі з Херсонщини без дозволу російського командування, а також численні пропагандистські ролики в дусі "вороги не пройдуть" давно заважали Путіну. Адже концентрування уваги суспільства на можливій втраті настільки політично важливої території йде зовсім не на користь фюрера.

Крім того, Сальдо та Стремоусов були представниками різних кремлівських кланів, які конкурували між собою. З одним працювали ГРУшники, а з іншим – ФСБшники. Коли ж Сальдо отруїли, російська верхівка достатньо довго роздумувала, чи треба вберегти йому життя. І, судячи з усього, у Кремлі дійшли висновків, що екснардеп може стати символом окупації Херсонщини. Натомість вже безпосередньо перед звільненням самого обласного центру Стремоусов став відверто непотрібним.

Через це його й ліквідували. Судячи з фотографій з місця інциденту, російські спецслужби спровокували ДТП з машиною колаборанта, а після цього вже розстріляли позашляховик.



Сліди від куль на машині Стремоусова / Фото з російських пропагандистських ЗМІ

Також треба зазначити, що після ліквідації божевільного зрадника росіяни почали зачистку й серед інших "посадовців" із Херсонщини. Дружина Павла Губарєва Катерина, яку від розправи переховували куратори Стремоусова, була заарештована за крадіжку 60 мільйонів рублів. Ймовірно, Губарєву вирішили не ліквідовувати, аби зберегти вплив на її чоловіка.

Колаборанти на Запоріжжі вже чекають

Оскільки ж ситуація на Запоріжжі наразі не є для росіян настільки важкою, сам факт існування Євгена Балицького бункерного царя не так сильно дратує. Однак очевидно, що ФСБшникам ніхто з так званих лідерів "адміністрацій" вже не потрібен.



На Євгена Балицького також чекає ліквідація / Фото "Цензор.НЕТ"

З точки зору пропаганди, перетворення розпіарених колаборантів на "жертв війни" є більш вигідним для консолідації фанатів "русского мира", аніж всі фантасмагоричні ролики Стремоусова.

До того ж, російські спецслужбісти наразі вимушені працювати зі зрадниками України за заздалегідь встановленими розцінками щодо розподілу вкраденого. Тоді як увесь цей "бізнес" можна вести без участі цих місцевих "царьків".

Тим часом Буде наступним: гауляйтер Балицький повторив передсмертну "шпаргалку" Стрємоусова

Фактично ж Сальдо та Балицький мали певний вплив на місцевих бізнесменів та бандформування, завдяки чому й допомогли Росії захопити деякі міста, а також налагодити схеми з максимально ефективного та швидкого розграбування областей. Однак зараз "русский мир" їх вже переварив та готується виплюнути. То ж ліквідацію лідерів окупованих частин Півдня ФСБшники можуть розглядати як спосіб позбавитися від проблем та отримати мертвих "героїв", яких можна піарити як "Моторолу" чи Захарченка.

Крім того, Балицький та Сальдо неабияк збагатилися за ці місяці окупації, а захоплення всіх активів після їх вбивства є додатковим стимулом для російських спецслужбістів.

Пушилін давно заслуговує на смерть

Із ватажками на Донбасі ситуація є зовсім іншою. З одного боку, про їх ліквідацію можна говорити вже як про вирішене питання. Росіяни хотіли вбити Пушиліна ще у травні 2022, бо він давно заслуговував на смерть з багатьох причин. Єдине, що врятувало ватажка бойовиків – необхідність показати його Путіну під час підписання документів про анексію. Приблизно те ж саме стосується й Пасічника.

Ймовірно, що лідери так званих "ДНР" та "ЛНР" все ще залишаються живими через те, що у Росії підбирають більш вдалий час для їх знищення. Справа в тому, що вже найближчими місяцями жителів окупованого Донбасу очікує величезне похмілля. Так чи інакше вони неочікувано для себе відкриють, що "у Росії" жити навіть гірше, ніж у невизнаних "республіках". Раніше Москва платила їм зарплати та хоча б якось підтримувала економіку регіону. І навіть попри те, що доходи місцевих мешканців були вкрай низькими, людям підтримували комуналку та деякі ціни на певному неринковому рівні.

Зараз соціальне становище на Донбасі погіршиться у десятки разів, а пропаганді треба когось у цьому звинуватити.

Пушилін та Пасічник у такому випадку є ідеальними кандидатурами. Мовляв, погано живуть у так званих "ДНР" та "ЛНР" саме через ватажків бойовиків, які розкрадали гроші та нічого не робили для розвитку "республік". То ж після їх усунення чи ліквідації пропагандисти зможуть розповідати всім байки про те, що тепер "Путін прийде, порядок наведе", обіцяти збільшення зарплат та покращення життя.



Ватажків "ДНР" та "ЛНР" можуть ліквідувати, як і інших окупантів / Фото з пропагандистських ЗМІ

Якщо хтось із колаборантів сумнівається в тому, що їх ліквідують, їм треба згадати долю всіх інших ватажків бойовиків, які співпрацювали з росіянами, але були холоднокровно вбиті, як тільки перестали бути потрібними чи почали заважати.

Історія повторюється: гучні вбивства на Луганщині у 2015-му

Більшість безслідних "зникнень" лідерів різноманітних угруповань на Донбасі сталися саме у 2015 році. Після того, як Росія завдяки власним "добровольцям" та спецпризначенцям, під прикриттям місцевих чиновників та міліціонерів захопила частину Донеччини та Луганщини.

Численні бандформування, до яких входили злочинці з Донбасу, нерідко очолювали цілком ідейні терористи. Вони й почали заважати російським спецслужбам першими, адже Кремль не збирався робити із так званих "ДНР" та "ЛНР" розквітаючі "республіки", а "патріоти Донбасу" такого не хотіли.

Крім того, російські спецслужби провели у квазіутвореннях цілу низку зачисток злочинців, яких їм було важко взяти під контроль.

Напевно, перша гучна ліквідація ватажків Донбасу сталася 1 січня 2015 року. Тоді на замовлення Кремля відпрацювала група найманців, яка згодом перетворилася у приватну військову компанію "Вагнера". Солдати розстріляли цілий кортеж ватажка бойовиків із позивним "Бетмен" Олександра Бєднова з автоматів, гранатометів та навіть реактивних вогнеметів "Джміль".



Бєднов не протягнув і року в "русском мире" / Фото з соцмереж

Аби прикрити ліквідацію відомого терориста, у "прокуратурі" "ЛНР" вирішили визнати, що він займався злочинами. Щодо бойовика відкрили низку кримінальних проваджень за статтями про пограбування, тортури та вбивства.

Вже через декілька тижнів після ліквідації "Бетмена" у такий же спосіб розстріляли та спалили "мера" Первомайська та одного з лідерів угруповання "31-й козачий округ Війська Донського" Євгена Іщенка.

Інше гучне вбивство сталося 23 травня 2015 року, коли знову ж таки вагнерівці розстріляли з кулеметів Олексія Мозгового. Його поплічника, Павла Дрьомова, підірвали у машині перед власним весіллям 12 грудня.



Очільники казачих банд на окупованій Луганщині не прижилися / Фото з соцмереж

Обидва бойовики очолювали підрозділ "Призрак", були непідконтрольними росіянам та критикували тодішнього очільника "ЛНР" Ігоря Плотницького. Ймовірно саме через це, розчищаючи владу "Коливану", їх і вбили.

Плотницький – єдиний, кому вдалося

2016 рік на окупованій території Луганської області також ознаменувався гучними смертями. Російські спецслужби хотіли змінити ватажка квазіреспубліки Ігоря Плотницького, однак ліквідувати його було достатньо важко. Адже колаборанта прикривали представники іншої вежі Кремля.

Тоді росіяни вирішили влаштувати в так званій "ЛНР" переворот, перша спроба якого провалилася. Аби надалі красти мільйони виділених Росією на квазіреспубліку грошей, куратори Плотницького змогли ліквідувати одного з організаторів заколоту Геннадія Ципкалова. Через тиждень, 24 вересня 2016 року, його закатували до смерті.

Втім, вже наприкінці листопада 2017 року ватажок терористів у владі не втримався. Його буквально скинули, але при цьому не вбили. Подейкують, що Плотницький зміг відкупитися від ФСБшників та досі живе десь у російській глибинці.



Плотницький дивом зміг вижити після співпраці з росіянами / Фото з російських пропагандистських ЗМІ

Фактично він є єдиним колаборантом такого калібру, якому вдалося вийти з гри та вижити.

Зачистки на Донеччині були не менш масштабними

ФСБшних розбірок у так званій "ДНР" було, з одного боку, набагато менше, але з іншого – вони були гучнішими, ніж у "ЛНР".

Оскільки структура квазіреспубліки на Донеччині вибудовувалася російськими спецслужбами ще задовго до так званої "русской весны", необхідності у якомусь кривавому перерозподілі влади довго не вбачали. Після заміни команди Стрєлкова-Гіркіна куратори квазіреспубліки набрали до "влади" підконтрольних собі осіб.

Першими із серйозних гравців почали заважати розпіарені російською пропагандою ватажки батальйонів "Спарта" та "Сомалі". Втім, включати до переліку ліквідованих колаборантів "Моторолу" ніяк не можна, адже він був громадянином Росії. А от його харцизький друг Михайло Толстих у переліку знищених спецслужбами зрадників України перебуває з 8 лютого 2017-го. Тоді "Гіві" відправили до пекла у Макіївці.



"Гіві" послухав "денеерівську" версію політу джмеля / Фото з російських терористичних ресурсів

Інцидент стався безпосередньо на базі батальйону "Сомалі", який було взято під ретельну охорону після смерті "Мотороли".

Втім, найгучнішою розправою російських спецслужб у бананових республіках по праву вважається ліквідація ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. 31 серпня 2018 року одіозного торгівця курами, який став цілим "прем’єр-міністром" неіснуючого терористичного квазіутворення, підірвали у кафе "Сепар".



Місце, де Захарченко пішов на концерт Кобзона / Фото з соцмереж

Це вбивство відкрило дорогу до "влади" Денису Пушиліну, який разом зі своїми кураторами ну дуже хотів підім’яти під себе багатомільйонний "бізнес" Захарченка.

Однак напередодні у "ДНР" вивели з гри "гаманця" загиблого ватажка Олександра Тимофєєва на прізвисько "Ташкент". Його звинуватили у крадіжці майже 1 мільярда рублів, але довго "не могли знайти". Влітку 2021 року його затримали у Москві, після чого відправили за ґрати на 3 з половиною роки.



"Ташкента" не вбили, але посадили / Фото з соцмереж

Смерть наздоганяє не лише на окупованих територіях

Говорячи про ліквідації ватажків терористів, які стали непотрібними росіянам, треба згадати й лідера харківського бандформування "Оплот" Євгена Жиліна. Його розстріляли 19 вересня 2016 року у ресторані "Ветерок" у Підмосков’ї.



Жиліна дістали навіть за межами України / Фото з соцмереж

Це вбивство показало всім колаборантам, що дістати їх можуть навіть у Росії.

Згодом у цьому переконався перший ватажок "ЛНР" Валерій Болотов, якому на початку 2017-го влаштували "інфаркт".

Топ ліквідованих колаборантів за час повномасштабної війни

Після російського вторгнення з багатьох напрямків майже у кожному окупованому регіоні загарбники призначали "мерами" чи "губернаторами" місцевих колаборантів. Звісно, на них одразу ж починали полювати як українські спецпризначенці, так і партизани. Однак по мірі звільнення територій силами ЗСУ почастішали й випадки "раптових смертей" цих самих зрадників України. Сказати точно, за якими ліквідаціями стоять наші служби, а за якими – росіяни, достатньо важко. Достеменно відомо, що ГРУшники наприкінці березня ліквідували колишнього помічника Сальдо Павла Слободчикова.



Розстріляна машина Слободчикова / Колаж 24 каналу

Внаслідок ФСБшних розбірок 14 березня знищили одного з польових командирів "ДНР" Тараса Гордієнка.

Також скоріш за все росіяни вбили й зрадника-нардепа від "Слуги народу" Олексія Ковальова, який на окупованій Херсонщині займався відвертим грабіжництвом фермерів та розподіляв кошти за викрадене в України зерно.



Нардепа-зрадника Ковальова вбили у його будинку на Херсонщині / Фото "Фокус"

Не без російського втручання загинули також "генеральний прокурор" "ЛНР" Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко. Їх обох підірвали у захопленій адмінбудівлі.



"Генпрокурор" псевдореспубліки зрозумів, що сепаратизм шкодить здоров'ю / Фото з соцмереж

Невідомо де наразі перебувають всі "очільники" різноманітних "адміністрацій" окупованої Харківщини. Скоріш за все, їх також банально відправили до пекла.

Отож, колаборація з росіянами – вірний шлях до передчасної загибелі. І лише одиницям вдається прожити довше, аніж кілька місяців з моменту зради України. А ті, кому пощастило, у будь-якому випадку обов’язково загинуть.