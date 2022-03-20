Зазначається, що водія вбили, а пасажирка – жива, але дістала поранення. Імовірно, це його дружина.

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Про інцидент повідомив нардеп Херсонської обласної ради 8-го скликання Віталі Богданов. Хто був за кермом, наразі невідомо.

На відео чоловік розповідає, що інцидент трапився власне біля будинку Володимира Сальдо. Убитий був помічником одіозного депутата міськради.

Що про нього відомо

Павло Слободчиков народився 22 травня 1988 року. У 2020 році він балотувався до Херсонської міськради від "Блоку Володимира Сальдо". Він був директором двох та власником трьох компаній та громадської організації.

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Ймовірні передумови

Володимира Сальдо після того, як місто захопили окупанти, помітили на акції на підтримку російського вторгнення. Його організував блогер-колаборант Кирило Стремоусов. Мовиться про проголошення та створення так званого "комітету спасіння за мир і порядок".

Також на "нараді" обговорювалася співпраця з Росією. Сальдо активно виступав за просування ідей Росії на Херсонщині.

У результаті Стремоусову прокуратура заочно повідомила про підозру створення псевдооргану влади.

Дивіться відео з місця події: