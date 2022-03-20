Про це повідомили у командуванні "Азову". За їхніми даними, ракети запустили з кораблів ВМФ Росії.
Важливо Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини, – Зеленський
Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал.
Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів,
– мовиться у повідомленні.
Додамо, що окупанти 20 березня також скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де ховалося 400 жінок та дітей. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
Ситуація у Маріуполі критична
Зауважимо, що ситуація у Маріуполі критична. Член української делегації у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що їжі у місті лишилося на тиждень. Російські орки тримають Маріуполь в оточенні. Окупанти не пропускають туди гуманітарну допомогу.
Окупанти з особливою жорстокістю та цинізмом обстрілюють житлові квартали, школи, пологові та інші місця, де ховаються мирні мешканці. Зокрема, раніше ворог:
- повністю знищив пологовий будинок у центрі міста, лікарню, дитяче відділення і терапію. Загинуло троє людей. Серед них була одна дитина – дівчинка.
- завдав авіаудару по драмтеатру Маріуполя. Проте бомбосховище в будівлі витримало атаку, люди живі і почали виходити з укриття.
Маріуполь зруйнований на 80-90%: дивіться відео