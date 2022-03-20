Об этом сообщили в командовании "Азова". По их данным, ракеты были запущены с кораблей ВМФ России.

Важно Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления, – Зеленский

Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал.

Только что город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота России. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей,

– говорится в сообщении.

Добавим, что оккупанты 20 марта также сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где пряталось 400 женщин и детей. Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Ситуация в Мариуполе критическая

Заметим, что ситуация в Мариуполе критическая. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что еды в городе осталось на неделю. Российские орки держат Мариуполь в окружении. Оккупанты не пропускают туда гуманитарную помощь.

Оккупанты с особой жестокостью и цинизмом обстреливают жилые кварталы, школы, роддомы и другие места, где прячутся мирные жители. В частности, раньше враг:

полностью уничтожил роддом в центре города, больницу, детское отделение и терапию. Погибли три человека. Среди них был один ребенок – девочка.

нанес авиаудару по драмтеатру Мариуполя. Однако бомбоубежище в здании выдержало атаку, люди живы и начали выходить из укрытия.

Мариуполь разрушен на 80-90%: смотрите видео