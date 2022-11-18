Гауляйтер Запоріжжя Євгєній Балицький прийшов на ефір до пропагандистів, де наговорив, що ситуація в регіоні нібито під контролем, пише 24 канал. Він сказав, що "жодної паніки немає".

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Балицький повторив заяви Стрємоусова

Цікаво, що саме ці слова перед тим, як ЗСУ звільнили Херсон, говорив Кіріл Стрємоусов – колишній гауляйтер Херсонщини, який буцімто загинув в аварії. Смерть наздогнала Стрємоусова якраз перед тим, як ЗСУ зайшли в Херсон.

Балицький заявив, що "ніхто Мелітополь, Токмак, Василівку, Енергодар та інші міста Запоріжжя не здасть". Іронічно, що те саме про Херсон говорив і Стрємоусов. Втім, окупанти під натиском ЗСУ тікали з Херсона, як щурі з Титаніка.

Заяви Стрємоусова стали невідвортною точкою не тільки до звільнення окупованих територій Херсонщини, але й загибелі зрадника. Зважаючи на те, що Балицький, мов під копірку, повторив слова Стрємоусова, йому варто вже подумати про "жест доброї волі" із Запоріжжя.

Що відомо про загибель Стрємоусова

9 листопада пропагандистські медіа повідомили, що Стрємоусов потрапив у ДТП і нібито "загинув". Водій Стрємоусова буцімто не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація про загибель Стрємоусова не підтверджена. Натомість радник глави ОП Олексій Арестович пов'язує смерть зрадника з роботою російських спецслужб.

У російських ЗМІ з'явилися кадри із місця аварії, в якій міг "загинути" Стрємоусов. 11 листопада Стрємоусова буцімто поховали в окупованому Криму. Його ховали у відкритій труні, проте з мантією, яка прикривала обличчя.

Саме в день, коли відбувся ймовірний похорон Стрємоусова, ЗСУ офіційно звільнили Херсон.

Варто переглянути – кадри з місця ДТП, де нібито "загинув" Стрємоусов: дивіться відео