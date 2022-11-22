По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в Москве все чаще задумываются о том, что лидеры так называемых "военно-гражданских администраций" на оккупированных территориях справились со своими задачами и могут идти в ад. Первыми кандидатами на получение билетов на концерт Кобзона вполне могут быть Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Впрочем, после убийства коллаборанта Кирилла Стремоусова позиции бывшего нардепа из Херсона несколько усилились. Вместе с его шансами пожить чуть подольше.

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Вероятно, что на волоске висят и жизнь Пушилина с Пасечником. Хотя ликвидация этих главарей террористических бандформирований является фактически уже решенным вопросом.

Ликвидация Стремоусова – может быть последствием разборок между российскими спецслужбами

С точки зрения политики Москвы, Стремоусов и Сальдо были отыгранными персонажами еще в августе-сентябре 2022 года. Ведь удержать Херсон и львиную долю области россияне не могли, а гауляйтеры уже сделали все, чтобы создать вид "народного желания" присоединения к России.

Панические рассказы обоих деятелей о необходимости эвакуации, несколько попыток бегства из Херсона без разрешения российского командования, а также многочисленные пропагандистские ролики в духе "враги не пройдут" давно мешали Путину. Ведь концентрирование внимания общества на возможной потере столь политически важной территории идет отнюдь не на пользу фюрера.

Кроме того, Сальдо и Стремоусов были представителями разных кремлевских кланов, конкурировавших между собой. С одним работали ГРУшники, а с другим – ФСБшники. Когда же Сальдо отравили, русская верхушка достаточно долго размышляла, нужно ли уберечь ему жизнь. И, судя по всему, в Кремле пришли к выводу, что экс-нардеп может стать символом оккупации Херсонщины. Зато непосредственно перед освобождением самого областного центра Стремоусов стал откровенно ненужным.

Поэтому его и ликвидировали. Судя по фотографиям с места инцидента, российские спецслужбы спровоцировали ДТП с машиной коллаборанта, а затем уже расстреляли внедорожник.



Следы от пуль на машине Стремоусова / Фото из российских пропагандистских СМИ

Также следует отметить, что после ликвидации безумного предателя россияне начали зачистку и среди других "чиновников" из Херсона. Жена Павла Губарева Екатерина, которую от расправы прятали кураторы Стремоусова, была арестована за кражу 60 миллионов рублей. Вероятно, Губареву решили не ликвидировать, чтобы сохранить влияние на мужа.

Коллаборанты на Запорожье уже ждут

Поскольку ситуация на Запорожье пока не является для россиян столь тяжелой, сам факт существования Евгения Балицкого бункерного царя не так сильно раздражает. Однако очевидно, что ФСБшникам никто из так называемых лидеров "администраций" уже не нужен.



Евгения Балицкого также ждет ликвидация / Фото "Цензор.НЕТ"

С точки зрения пропаганды, превращение распиаренных коллаборантов в "жертв войны" более выгодно для консолидации фанатов "русского мира", чем все фантасмагорические ролики Стремоусова.

К тому же, российские спецслужбы вынуждены работать с предателями Украины по заранее установленным расценкам в распределении украденного. В то время как весь этот "бизнес" можно вести без участия этих местных "царьков".

Тем временем Будет следующим: гауляйтер Балицкий повторил предсмертную "шпаргалку" Стремоусова

Фактически Сальдо и Балицкий оказали определенное влияние на местных бизнесменов и бандформирования, благодаря чему и помогли России захватить некоторые города, а также наладить схемы по максимально эффективному и быстрому разграблению областей. Однако сейчас русский мир их уже переварил и готовится выплюнуть. Так что ликвидацию лидеров оккупированных частей Юга ФСБшники могут рассматривать как способ избавиться от проблем и получить мертвых "героев", которых можно пиарить как "Моторолу" или Захарченко.

Кроме того, Балицкий и Сальдо изрядно обогатились за эти месяцы оккупации, а захват всех активов после их убийства является дополнительным стимулом для российских спецслужбистов.

Пушилин давно заслуживает смерти

С главарями на Донбассе ситуация совсем другая. С одной стороны, об их ликвидации можно говорить уже как о решенном вопросе. Россияне хотели убить Пушилина еще в мае 2022 года, потому что он давно заслуживал смерти по многим причинам. Единственное, что спасло главаря боевиков – необходимость показать его Путину при подписании документов об аннексии. Приблизительно то же касается и Пасечника.

Вероятно, что лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР" все еще остаются живы из-за того, что в России подбирают более удачное время для их уничтожения. Дело в том, что уже в ближайшие месяцы жителей оккупированного Донбасса ожидает огромное похмелье. Так или иначе, они неожиданно для себя откроют, что "в России" жить даже хуже, чем в непризнанных "республиках". Раньше Москва платила им зарплаты и хоть как-то поддерживала экономику региона. И даже несмотря на то, что доходы местных жителей были очень низкими, людям поддерживали коммуналку и некоторые цены на определенном нерыночном уровне.

Тем временем "Братские народы" враждуют: в Донецкой области местные боевики расстреляли россиян

Сейчас социальное положение на Донбассе ухудшится в десятки раз, а пропаганде нужно кого-нибудь в этом обвинить.

Пушилин и Пасечник в таком случае являются идеальными кандидатурами. Мол, плохо живут в так называемых "ДНР" и "ЛНР" именно из-за главарей боевиков, которые разворовывали деньги и ничего не делали для развития "республик". После их устранения или ликвидации пропагандисты смогут рассказывать всем басни о том, что теперь "Путин придет, порядок наведет", обещать увеличение зарплат и улучшение жизни.

Главарей "ДНР" и "ЛНР" могут ликвидировать, как и других оккупантов / Фото из пропагандистских СМИ

Если кто-то из коллаборантов сомневается в том, что их ликвидируют, им нужно вспомнить судьбу всех других главарей боевиков, которые сотрудничали с россиянами, но были хладнокровно убиты, как только перестали быть нужными или стали мешать.

История повторяется: громкие убийства на Луганщине в 2015 году

Большинство бесследных "исчезновений" лидеров различных группировок на Донбассе произошло именно в 2015 году. После того, как Россия благодаря собственным "добровольцам" и спецназу, под прикрытием местных чиновников и милиционеров захватила часть Донбасса и Луганщины.

Многочисленные бандформирования, в которые входили преступники с Донбасса, нередко возглавляли вполне идейные террористы. Они и начали мешать российским спецслужбам первыми, ведь Кремль не собирался делать так называемые "ДНР" и "ЛНР" расцветающими "республиками", а "патриоты Донбасса" такого не хотели.

Кроме того, российские спецслужбы провели в квазиобразованиях целый ряд зачисток преступников, которых им было тяжело взять под контроль.

Наверное, первая громкая ликвидация главарей Донбасса произошла 1 января 2015 года. Тогда по заказу Кремля отработала группа наемников, которая впоследствии превратилась в частную военную компанию "Вагнера". Солдаты расстреляли целый кортеж главаря боевиков с позывным "Бэтмен" Александра Беднова из автоматов, гранатометов и даже реактивных огнеметов "Шмель".



Беднов не протянул и года в "русском мире" / Фото из соцсетей

Чтобы прикрыть ликвидацию известного террориста, в "прокуратуре" ЛНР решили признать, что он занимался преступлениями. В отношении боевика открыли ряд уголовных производств по статьям об ограблениях, пытках и убийствах.

Уже через несколько недель после ликвидации "Бэтмена" таким же образом расстреляли и сожгли "мэра" Первомайска и одного из лидеров группировки "31-й казачий округ Войска Донского" Евгения Ищенко.

Другое громкое убийство произошло 23 мая 2015, когда опять же вагнеровцы расстреляли из пулеметов Алексея Мозгового. Его приспешника, Павла Дремова, взорвали в машине перед собственной свадьбой 12 декабря.



Главари казачьих банд на оккупированной Луганщине не прижились / Фото из соцсетей

Оба боевика возглавляли подразделение "Призрак", были неподконтрольны россиянам и критиковали тогдашнего главу "ЛНР" Игоря Плотницкого. Вероятно именно поэтому, расчищая власть "Колывану", их и убили.

Плотницкий – единственный, кому удалось

2016 год на оккупированной территории Луганской области также ознаменовался громкими смертями. Российские спецслужбы хотели сменить главаря квазиреспублики Игоря Плотницкого, однако ликвидировать его было достаточно сложно. Коллаборанта ведь прикрывали представители другой башни Кремля.

Тогда россияне решили устроить в так называемой "ЛНР" переворот, первая попытка которого провалилась. Чтобы в дальнейшем воровать миллионы выделенных Россией на квазиреспублику денег, кураторы Плотницкого смогли ликвидировать одного из организаторов мятежа Геннадия Цыпкалова. Через неделю, 24 сентября 2016 года, его замучили до смерти.

Впрочем, уже в конце ноября 2017 года главарь террористов у власти не удержался. Его буквально сбросили, но при этом не убили. Поговаривают, что Плотницкий смог откупиться от ФСБшников и до сих пор живет где-то в российской глубинке.

Плотницкий чудом смог выжить после сотрудничества с россиянами / Фото из российских пропагандистских СМИ

Фактически он является единственным коллаборантом такого калибра, которому удалось выйти из игры и выжить.

Зачистки на Донетчине были не менее масштабными

ФСБшных разборок в так называемой "ДНР" было, с одной стороны, гораздо меньше, но с другой – они были громче, чем в "ЛНР".

Поскольку структура квазиреспублики в Донецкой области выстраивалась российскими спецслужбами еще задолго до так называемой "русской весны", необходимости в каком-то кровавом перераспределении власти долго не видели. После замены команды Стрелкова-Гиркина кураторы квазиреспублики набрали во "власть" подконтрольных себе лиц.

Первыми из серьезных игроков стали мешать распиаренные российской пропагандой предводители батальонов "Спарта" и "Сомали". Впрочем, включать в список ликвидированных коллаборантов "Моторолу" никак нельзя, ведь он был гражданином России. А вот его харцызский друг Михаил Толстых в списке уничтоженных спецслужбами предателей Украины находится с 8 февраля 2017 года. Тогда "Гиви" отправили в ад в Макеевке.



"Гиви" послушал "дээнэровскую" версию полета шмеля / Фото с российских террористических ресурсов

Инцидент произошел непосредственно на базе батальона "Сомали", взятого под тщательную охрану после смерти "Моторолы".

Впрочем, самой громкой расправой российских спецслужб в банановых республиках по праву считается ликвидация главаря "ДНР" Александра Захарченко. 31 августа 2018 года одиозного торговца курами, ставшего целым "премьер-министром" несуществующего террористического квазиобразования, взорвали в кафе "Сепар".



Место, где Захарченко пошел на концерт Кобзона / Фото из соцсетей

Это убийство открыло дорогу к "власти" Денису Пушилину, который вместе со своими кураторами очень хотел подмять под себя многомиллионный "бизнес" Захарченко.

Однако накануне в "ДНР" вывели из игры "кошелек" погибшего предводителя Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент". Его обвинили в краже почти 1 миллиарда рублей, но долго "не могли найти". Летом 2021 года его задержали в Москве, после чего отправили за решетку на 3 с половиной года.



"Ташкента" не убили, но посадили / Фото из соцсетей

Смерть догоняет не только на оккупированных территориях

Говоря о ликвидации предводителей террористов, ставших ненужными россиянам, следует упомянуть и лидера харьковского бандформирования "Оплот" Евгения Жилина. Его расстреляли 19 сентября 2016 года в ресторане "Ветерок" в Подмосковье.

Жилина получили даже за пределами Украины / Фото из соцсетей

Это убийство показало всем коллаборантам, что достать их могут даже в России.

Впоследствии в этом убедился первый главарь "ЛНР" Валерий Болотов, которому в начале 2017 устроили "инфаркт".

Топ ликвидированных коллаборантов за время полномасштабной войны

После российского вторжения по многим направлениям почти в каждом оккупированном регионе захватчики назначали "мэрами" или "губернаторами" местных коллаборантов. Конечно, на них сразу начинали охотиться как украинские спецназовцы, так и партизаны. Однако по мере освобождения территорий силами ВСУ участились и случаи "внезапных смертей" этих предателей Украины. Сказать точно, за какими ликвидациями стоят наши службы, а за какими – россияне, достаточно сложно. Достоверно известно, что ГРУшники в конце марта ликвидировали бывшего помощника Сальдо Павла Слободчикова.

Расстрелянная машина Слободчикова / Коллаж 24 канала

В результате ФСБшных разборок 14 марта уничтожен один из полевых командиров "ДНР" Тарас Гордиенко.

Также, скорее всего, россияне убили и предателя-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, который на оккупированной Херсонщине занимался откровенным грабежом фермеров и распределял средства за украденное у Украины зерно.

Нардепа-изменника Ковалева убили в его доме на Херсонщине / Фото "Фокус"

Не без российского вмешательства погибли также "генеральный прокурор" "ЛНР" Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко. Их обоих взорвали в захваченном админздании.

"Генпрокурор" псевдореспублики понял, что сепаратизм вредит здоровью / Фото из соцсетей

Неизвестно, где сейчас находятся все "руководители" различных "администраций" оккупированной Харьковщины. Скорее всего, их тоже банально отправили в ад.

Итак, коллаборация с россиянами – верный путь к преждевременной гибели. И только единицам удается прожить дольше нескольких месяцев с момента измены Украине. А те, кому повезло, в любом случае обязательно погибнут.