Об этом сообщил сам муж коллаборантки Павел Губарев. Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно об исчезновении Губаревой

Екатерина Губарева работала в оккупационной администрации Херсонской области. Ее муж рассказал, что 15 ноября около 16.30 коллаборантка исчезла, с тех пор на связь она не выходила.

Последнее место, где видели Губареву, – здание правительства Херсонской области в Геническе.

По словам мужчины, попытки дозвониться до Сальдо, чтобы узнать местонахождение Губаревой, "пока безрезультатны".

Губарева попала в ДТП в Крыму

27 октября коллаборантка Екатерина Губарева якобы попала в ДТП в Крыму. Фото ее разбитой машины опубликовали в сети.

Предварительно, за рулем машины был водитель. Сначала сообщалось, что его и Губареву якобы доставили в Симферопольскую больницу.

В сети опубликовали фото разбитой машины марки Land Cruiser с государственными номерами ВТ 5550 АВ. На ней ездила коллаборантка.

Впоследствии из нескольких источников стало известно о якобы смерти заместителя оккупационной администрации Херсонской области Екатерины Губаревой. Она скрылась в Крым несколько недель назад, а 27 октября якобы погибла в результате ДТП.

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