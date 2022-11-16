Про це повідомив сам чоловік колаборантки Павєл Губарєв. Про це інформує 24 канал.

Зверніть увагу "Заступниця" Сальдо потрапила в ДТП у Криму: машину колаборантки розім'яло

Що відомо про зникнення Губарєвої

Катерина Губарєва працювала в окупаційній адміністрації Херсонської області. Її чоловік розповів, що 15 листопада близько 16:30 колаборантка зникла, відтоді на зв'язок вона не виходила.

Останнє місце, де бачили Губарєву – будівля уряду Херсонської області у Генічеську.

За словами чоловіка, спроби додзвонитися до Сальдо, щоб дізнатися місцезнаходження Губарєвої, "поки безрезультатні".

Губарєва потрапила в ДТП у Криму

27 жовтня колаборантка Катерина Губарєва нібито потрапила в ДТП в Криму. Фото її розбитої машини опублікували в мережі.

Попередньо, за кермом машини був водій. Спочатку повідомляли, що його та Губарєву начебто доправили до Сімферопольської лікарні.

У мережі оприлюднили фото розбитої машини марки Land Cruiser з державними номерами ВТ 5550 АВ. На ній їздила колаборантка.

Згодом з кількох джерел стало відомо про нібито смерть заступниці окупаційної адміністрації Херсонщини Катерини Губарєвої. Вона втекла в Крим кілька тижнів тому, а 27 жовтня буцімто загинула внаслідок ДТП.

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