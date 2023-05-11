Україна отримала від Великої Британії перший пакет далекобійних авіаційних ракет Storm Shadow, про що стало відомо 11 травня. Радіус їхньої дії складає до 300 кілометрів, що неабияк жахає та злить окупантів. Як росіяни реагують на передачу ракет – інформує 24 Канал.

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Росіяни вимагають "покарати" Британію

Прихильники путінського режиму та так званої "спецоперації" неабияк лютують через надання Україні далекобійної зброї. Переважна більшість користувачів у мережі "вимагає" від влади відповісти на дії Великої Британії.

Росіяни почали скиглити, що тепер під удар можуть потрапити військові аеродроми, а в першу чергу – бояться за Крим. Вони вважають, що Україна буцімто "символічно" може завдати удару по Кримському мосту, а деякі припускають, що ЗСУ можуть зайти ще далі. Ба більше, користувачі бояться атак на Москву та інші великі міста, які можуть потенційно стати ціллю.



Росіяни бісяться у мережі через передачу ракет / скриншот із соцмереж

Проте знайшлися й "сміливці" серед росіян, які почали критикувати владу. Дивно, що їх коментарі досі можна знайти у соцмережах, а пропагандисти досі їх не видалили. Так, деякі "кремлівські фанати" почали критикувати російських диктаторів буцімто за неналежну реакцію. Такі сміливці ниють, що Дмітрій Пєсков буцімто тільки зможе виразити "занепокоєння", а росіяни у соцмережах більш радикальної думки.

Кровожерливі окупанти вважають, що треба у відповідь "атакувати" Велику Британію, а деякі – знову починають погрожувати ядеркою. Зокрема виділяється найголовніше питання про могутнє російське "пе-ве-о" – чи зможуть окупанти збити британські ракети. Істерика у соцмережах не припиняється і досі.

Росіяни ниють у соцмережах через надання ракет / Скриншоти з росЗМІ

Істерика через ракети почалася і в Кремлі

У Кремлі вже відреагували на інформацію щодо надання Україні далекобійних ракет. Речник Путіна Дмітрій Пєсков вкрай занепокоєний такою подією і назвав це "вельми негативною" новиною.

Це вимагатиме адекватної відповіді і від наших військових, які, природно, з військового погляду ухвалюватимуть відповідні рішення,

– зазначив він.

На жаль, в російських терористів може біти лише одна "відповідь". Швидше за все, окупанти почнуть гатити по цивільній інфраструктурі.