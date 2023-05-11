Украина получила от Великобритании первый пакет дальнобойных авиационных ракет Storm Shadow, о чем стало известно 11 мая. Радиус их действия составляет до 300 километров, что ужасает и злит оккупантов. Как россияне реагируют на передачу ракет – информирует 24 Канал.

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Россияне требуют "наказать" Британию

Сторонники путинского режима и так называемой "спецоперации" изрядно свирепствуют из-за предоставления Украине дальнобойного оружия. Подавляющее большинство пользователей в сети "требуют" от власти ответить на действия Великобритании.

Россияне начали скулить, что теперь под удар могут попасть военные аэродромы, а в первую очередь – боятся за Крым. Они считают, что Украина якобы "символично" может нанести удар по Крымскому мосту, а некоторые предполагают, что ВСУ могут зайти еще дальше. Более того, пользователи боятся атак на Москву и другие крупные города, которые могут потенциально стать целью.



Россияне боятся в сети из-за передачи ракет / скриншот из соцсетей

Однако нашлись и "храбрецы" среди россиян, которые начали критиковать власть. Удивительно, что их комментарии до сих пор можно найти в соцсетях, а пропагандисты до сих пор не удалили. Да, некоторые "кремлевские фанаты" начали критиковать российских диктаторов якобы за неподобающую реакцию. Такие храбрецы ноют, что Дмитрий Песков вроде бы только сможет выразить "беспокойство", а россияне в соцсетях более радикального мнения.

Кровожадные оккупанты считают, что нужно в ответ "атаковать" Великобританию, а некоторые - снова начинают угрожать ядеркой. В частности, выделяется самый главный вопрос о сакральном российском "пе-ве-о" - смогут ли оккупанты сбить британские ракеты. Истерика в соцсетях не прекращается до сих пор.

Россияне ноют в соцсетях из-за предоставления ракет / Скриншоты по росСМИ

Истерика из-за ракет началась и в Кремле

В Кремле уже отреагировали на информацию о предоставлении Украине дальнобойных ракет. Спикер Путина Дмитрий Песков крайне обеспокоен таким событием и назвал это "весьма отрицательной" новостью.

Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения,

– отметил он.

К сожалению, у российских террористов может бит только один "ответ". Скорее всего, оккупанты начнут бить по гражданской инфраструктуре.