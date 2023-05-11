О передаче Storm Shadow Украине сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Ранее анонимные военные чиновники отмечали, что дальнобойные ракеты помогут ВСУ изменить правила игры.

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Что известно о Storm Shadow и почему они так нужны Украине

Бен Уоллес отметил, что передача этих систем укрепит оборону Украины. Также оружие предоставит Украине новые возможности для подготовки контрнаступления на Россию. Воздушные силы пока не подтверждали получение Storm Shadow.

Справка. Storm Shadow – это авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля", производимая компанией MBDA. Вес боевой части – 450 килограммов. Эти ракеты имеются в нескольких модификациях с дальностью полета от 290 до 560 километров. Совершенно неизвестно, какую модификацию получила Украина.

Storm Shadow запускаются с самолетов, поэтому большая дальность означает, что украинские пилоты смогут находиться дальше линии фронта. После запуска Storm Shadow снижается на малую высоту во избежание обнаружения вражескими радарами, а затем фиксирует цель с помощью инфракрасного прицела.

На какой территории ВСУ могут использовать Storm Shadow

Ранее канал CNN Со ссылкой на анонимных западных чиновников сообщил, что украинцы пообещали британцам применять ракеты Storm Shadow по оккупантам только на территории Украины.

Обратите внимание! Как известно, и Украина, и западные политики признают Крым – украинской территорией, которую Россия временно оккупировала.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников настаивал на том, что ракеты большей дальности не будут использоваться для нападения на цели в самой России.

Если мы сможем наносить удары на расстоянии до 300 километров, российская армия не сможет обеспечить оборону и терпит поражение,

– заявил он на заседании ЕС.

Резников подчеркнул, что Украина готова предоставить какие-либо гарантии того, что западное оружие не будет задействовано в атаках на российскую территорию.